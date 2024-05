Quel régime alimentaire favorise votre mémoire ?

Selon l'Observatoire B2V des Mémoires, notre alimentation influence grandement nos capacités cognitives et il existe un régime optimal pour notre cerveau. Avez-vous déjà réfléchi à l’impact de votre alimentation sur votre esprit ?

Qu’est-ce que le cerveau consomme ?

Le cerveau, bien qu’il ne représente que 2% du poids total de notre corps, nécessite jusqu’à 25% de notre consommation énergétique quotidienne, selon Hélène Amieva, Professeur des Universités en Psychogérontologie, et Guillaume Ferreira, Directeur de recherche en nutrition et cerveau à l’INRA à Bordeaux.

Ils soulignent que, tout comme le sommeil et l’activité physique, l’alimentation est l’un des trois piliers essentiels pour maintenir un cerveau en bonne santé.

L’impact des régimes alimentaires déséquilibrés

Les recherches, tant cliniques qu’expérimentales, indiquent de manière convergente que des régimes déséquilibrés, riches en lipides saturés et en sucres, peuvent négativement affecter la mémoire. En particulier, la mémoire épisodique semble être la plus vulnérable.

Cette forme de mémoire, dépendante de l’hippocampe, nous permet de nous souvenir des événements vécus avec leur contexte. Les adolescents sont particulièrement à risque, car leur cerveau est en phase de maturation intense. Les chercheurs insistent : “Il convient d’être particulièrement vigilant durant l’adolescence, période cruciale de maturation cérébrale, où l’hippocampe est particulièrement sensible à notre environnement alimentaire.”

Les bienfaits du régime méditerranéen

Les chercheurs déconstruisent l’idée des “super-aliments” en affirmant que “aucun aliment, aussi bénéfique soit-il, ne peut à lui seul améliorer la mémoire ou contrer les effets du vieillissement sur le cerveau.”

Seule une combinaison synergique de différents nutriments, sur le long terme, peut avoir un impact positif. Le régime méditerranéen se distingue nettement par ses preuves scientifiques les plus solides.

Ce régime se caractérise par :

– Une consommation élevée de céréales complètes, fruits, légumes, légumineuses, poissons, noix et graines.

– L’utilisation prépondérante d’huile d’olive, d’ail et d’oignon.

– Une consommation modérée de volailles, œufs, produits laitiers et sucreries.

– La rare présence de viandes rouges dans le menu.

Les bénéfices de ce régime incluent notamment la réduction des risques de maladies cardiovasculaires et possiblement la prévention des lésions cérébrales associées aux vaisseaux sanguins. “Les bienfaits protecteurs de ce régime contre les maladies cardio-vasculaires ont été largement démontrés, et ces mêmes nutriments pourraient… réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer.”

Le jeûne alimentaire : Prudence est de mise

Le jeûne alimentaire, autre sujet de débat, implique une privation d’aliments durant une période prolongée. Certaines études suggèrent que le jeûne augmente la production de BDNF, une protéine favorisant la neurogenèse. Cependant, les chercheurs appellent à la prudence. “À ce jour, les études… ne montrent pas de bénéfice réel.” Les impacts du jeûne sur les fonctions cognitives et la mémoire restent encore incertains et nécessitent des recherches plus approfondies.

En somme, une alimentation équilibrée, particulièrement sous la forme du régime méditerranéen, combinée à un mode de vie sain, semble être la meilleure approche pour protéger et nourrir notre cerveau.