Bronchiolite : feu vert pour le remboursement du seul médicament préventif

Le Beyfortus est le seul médicament qui permet de prévenir l'apparition du virus chez tous les nourrissons.

Dès la rentrée en septembre, le Beyfortus pourra être administré de manière préventive et sans frais aux nourrissons, nés à terme ou prématurés.

La Haute Autorité de santé (HAS) a donné mardi 1er août son feu vert au remboursement du premier traitement commercialisé en France contre cette maladie qui a envoyé 25 000 bébés à l’hôpital lors de l’hiver dernier.

Beyfortus : injection à dose unique

Mis au point par les laboratoires AstraZeneca et Sanofi, il est administré sous forme d’injection à dose unique. Il ne s’agit pas d’un vaccin mais anticorps injecté dans la cuisse en une seule fois.

La HAS, dans son avis, parle du “progrès” que représente le Beyfortus dans la lutte contre la bronchiolite. Car il est à ce jour le seul médicament permettant la prévention de la survenue virale chez tous les nourrissons. Sanofi avance que les essais cliniques ont démontré que plus de 80% des hospitalisations pouvaient être évitées.

30% des nourrissons affectés

Et Sanofi de préciser que pour les enfants à naître lors de la saison épidémique (automne et hiver), le médicament pourra être prescrit et administré avant le départ de la maternité. Un pédiatre pourra se charger de l’injection par la suite si elle n’a pas été faite dans l’établissement de naissance.

La Haute autorité de santé rappelle que chaque année, l’infection concerne 30% des nouveaux-nés, ce qui correspond à environ 480 000 cas.

Une “protection quasiment immédiate”

Au Parisien, Charles Wolf qui est à la tête de la branche Vaccins France chez Sanofi, indique :

L’intérêt de l’anticorps monoclonal, c’est que la protection est quasiment immédiate et qu’elle dure pendant au moins cinq ou six mois (…) On s’est mis en ordre de bataille pour que tout soit mis en place dès le 1er septembre, et on sera en capacité de répondre à la demande”.

Quant à son efficacité, elle est estimée à 83 % contre le risque d’hospitalisation.