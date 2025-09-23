Cancer : des médecins dévoilent les facteurs méconnus qui augmentent discrètement les risques

Des médecins mettent en lumière des éléments méconnus qui contribuent discrètement à augmenter les risques de cancer. Ces facteurs silencieux, souvent ignorés du grand public, soulignent l’importance d’une vigilance accrue face à la maladie.

Tl;dr De nombreux facteurs silencieux augmentent le risque de cancer.

L’inflammation chronique et la pollution agissent sans symptômes visibles.

Prendre conscience permet une prévention plus efficace.

Des risques invisibles à ne pas négliger

Si l’on pense souvent au tabac ou à l’alimentation déséquilibrée comme causes majeures du cancer, d’autres dangers insidieux échappent encore à l’attention du grand public. Selon les spécialistes, dont le Dr Sewanti Limaye (Sir H.N. Reliance Hospital) et le Dr Aadesh A Patil (Dr LH Hiranandani Hospital Powai), nombre de facteurs silencieux modifient lentement notre état de santé, parfois durant des décennies, sans laisser de signes tangibles.

L’inflammation chronique, catalyseur discret

L’un des mécanismes les plus sournois reste la chronicité inflammatoire à bas bruit. Les médecins mettent en avant que des maladies comme l’obésité, le syndrome métabolique ou encore des infections persistantes créent un environnement propice au développement tumoral, sans alerter par des symptômes évidents. Sous l’effet de cytokines telles que l’IL-6 ou le TNF-α, se met alors en place un terrain favorable à l’instabilité génomique et aux mutations qui, à long terme, peuvent aboutir à une transformation maligne.

Le rôle du microbiote intestinal et de la pollution atmosphérique

Autre point crucial : le déséquilibre du microbiote intestinal. Un appauvrissement de sa diversité ou la présence accrue de certaines bactéries pathogènes (par exemple Fusobacterium nucleatum) augmente les risques de cancers colorectaux ou pancréatiques. Là encore, aucune alerte clinique n’est perceptible jusqu’à ce que la maladie soit installée.

La pollution joue, elle aussi, son rôle dans cette progression silencieuse. Les particules fines, notamment le PM2.5, désormais classées parmi les cancérogènes avérés par l’IARC, favorisent des altérations génétiques dès qu’elles atteignent les alvéoles pulmonaires. Ce risque concerne tous, y compris les non-fumeurs ; c’est dire la portée collective du problème.

Divers autres facteurs méconnus à surveiller

Bien entendu, d’autres éléments sont susceptibles d’influencer discrètement le risque oncologique :

Prédisposition génétique : certaines familles sont touchées par des mutations héréditaires augmentant la vulnérabilité à certains cancers.

certaines familles sont touchées par des mutations héréditaires augmentant la vulnérabilité à certains cancers. Mauvaises habitudes alimentaires et sédentarité : excès d’alcool ou alimentation trop riche favorisent surpoids et processus tumoraux.

excès d’alcool ou alimentation trop riche favorisent surpoids et processus tumoraux. Vieillissement : plus on avance en âge, plus les erreurs cellulaires s’accumulent.

plus on avance en âge, plus les erreurs cellulaires s’accumulent. Expositions environnementales : soleil intense ou contact prolongé avec certaines substances chimiques participent aussi au risque global.

Si tous ces facteurs ne se manifestent que rarement par des symptômes précoces, ils rappellent l’intérêt crucial d’une vigilance régulière et d’un mode de vie équilibré pour réduire les probabilités. Comme l’assurent les experts : « Comprendre ces dangers invisibles donne à chacun la possibilité d’agir avant qu’il ne soit trop tard ».