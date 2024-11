Pourquoi la détection précoce et le traitement chirurgical du cancer sont essentiels

Pourquoi il est crucial de prendre conscience de l'importité de la détection précoce et du traitement chirurgical du cancer : Explorons ensemble les enjeux.

Tl;dr En Inde, le profil démographique socio-économique évolue, les maladies aussi.

Il faut diagnostiquer les cancers à des stades plus précoces pour augmenter le taux de survie.

La prévention est essentielle pour détecter et combattre les cancers.

Changement dans la démographie socio-économique indienne

En Inde, une transformation socio-économique significative est en cours. L’augmentation du niveau de vie et du pouvoir d’achat a eu un impact sur la santé de la population. En effet, le type de maladies auxquelles nous sommes confrontés a changé au fil du temps.

Un nouvel âge des maladies

Nous nous éloignons de l’ère des maladies infectieuses, parlons moins de la tuberculose et du VIH, et commençons à mieux gérer les maladies liées au mode de vie, comme les maladies cardiaques et le diabète. Le cancer, maladie de notre époque, a une étiopathologie diverse. Il peut se développer dans la plupart des organes et présenter jusqu’à quatre stades. Plus le stade est avancé, plus le pronostic est mauvais.

Le diagnostic précoce : une nécessité

En Inde, les diagnostics de cancer sont souvent posés aux stades 3 et 4, ce qui doit évoluer. En effet, lorsque le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, le taux de survie à cinq ans peut atteindre 95 %. De plus, le traitement des cancers à un stade précoce est économiquement plus avantageux. Par exemple, un cancer de la langue diagnostiqué en phase 1 permet une meilleure rééducation de la parole, et un cancer du larynx diagnostiqué en phase 1 permet une meilleure préservation de la voix.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Prévention : primordiale et primaire

La prévention est fondamentale pour diagnostiquer les cancers à un stade précoce. Elle peut être « primordiale », c’est-à-dire avant que l’événement ne se produise, comme l’arrêt du tabac ou la vaccination contre l’hépatite, ou « primaire », visant à diagnostiquer les cancers au stade 1. Parmi les exemples de prévention primaire, on peut citer le dépistage du cancer du sein par mammographie, du cancer du côlon par coloscopie, ou du cancer du col de l’utérus par frottis.

« La connaissance est l’outil pour surmonter les obstacles de la vie, et le cancer n’est pas une exception ». Sensibiliser la population et promouvoir le dépistage nous aidera à sauver des vies et à minimiser l’impact économique sur la société.