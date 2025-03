Ce médicament courant pour l’hypertension prolonge la vie et ralentit le vieillissement chez les animaux

Ce médicament couramment utilisé pour la tension artérielle prolonge la durée de vie et ralentit le processus de vieillissement chez les animaux.

Tl;dr Rilmenidine, médicament contre l’hypertension, ralentit le vieillissement chez les vers.

Le médicament imite les effets de la restriction calorique, prolongeant la durée de vie.

Il pourrait offrir des avantages similaires chez l’homme sans les inconvénients d’un régime faible en calories.

Des résultats prometteurs pour ralentir le vieillissement

Un médicament contre l’hypertension, la rilmenidine, a démontré son efficacité pour ralentir le vieillissement chez les vers. Cette découverte pourrait potentiellement aider l’homme à vivre plus longtemps et en meilleure santé durant ses années de vieillesse.

Imiter la restriction calorique sans ses inconvénients

Des études antérieures ont montré que la rilmenidine imite les effets de restriction calorique au niveau cellulaire. Réduire l’énergie disponible tout en maintenant la nutrition au sein de l’organisme a prouvé son efficacité pour prolonger la durée de vie dans plusieurs modèles animaux. Cependant, traduire ces résultats à la biologie humaine reste un sujet de débat en cours.

Une étude révolutionnaire

Une étude publiée en 2023 a révélé que des vers jeunes et vieux de l’espèce Caenorhabditis elegans traités avec la rilmenidine, vivaient plus longtemps et présentaient des mesures de santé plus élevées, à l’image d’un régime à calories restreintes. João Pedro Magalhães, biogérontologue moléculaire de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, a déclaré : « Pour la première fois, nous avons pu montrer chez des animaux que la rilmenidine peut prolonger la durée de vie. »

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le rôle crucial du récepteur nish-1

Une autre découverte importante a été le rôle crucial d’un récepteur de signalisation biologique appelé nish-1 dans l’efficacité de la rilmenidine. Cette structure chimique spécifique pourrait être ciblée dans de futures tentatives pour améliorer la durée de vie et ralentir le vieillissement. Les chercheurs ont expliqué dans leur article : « Nous avons constaté que les effets de prolongation de la durée de vie de la rilmenidine étaient supprimés lorsque nish-1 était supprimé. De manière critique, la restauration du récepteur nish-1 a rétabli l’augmentation de la durée de vie suite au traitement par la rilmenidine. »

Rilmenidine : candidat prometteur comme médicament anti-âge

Les régimes faibles en calories sont difficiles à suivre et s’accompagnent de divers effets secondaires. La rilmenidine, quant à elle, pourrait conférer les mêmes avantages tout en étant plus douce pour l’organisme. Il reste encore du chemin à parcourir pour confirmer si la rilmenidine fonctionnerait en tant que médicament anti-âge pour les humains, mais les premiers signes dans ces tests sur les vers et les souris sont prometteurs.