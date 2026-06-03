Une étude suggère qu’il serait possible d’inverser la dégradation de l’ADN liée à l’âge

Selon une récente étude, le processus de dégradation de l’ADN associé au vieillissement pourrait ne pas être irréversible. Ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles perspectives pour ralentir, voire corriger, certains effets biologiques du temps sur les cellules.

Tl;dr SIRT6 restaure l’organisation de l’ADN chez des souris âgées.

Certains effets du vieillissement pourraient être réversibles.

Résultats prometteurs, mais non transposables à l’humain pour l’instant.

La piste SIRT6 : quand la recherche remet en question l’inéluctabilité du vieillissement

Les certitudes sur le vieillissement humain vacillent, à mesure que la recherche dévoile des mécanismes insoupçonnés. Longtemps perçu comme une simple accumulation de dommages dans notre organisme, il pourrait aussi s’agir d’une histoire de « perte d’informations moléculaires », où les cellules désapprennent peu à peu quelles instructions suivre.

Cette hypothèse, qui gagne du terrain, pose une question centrale : et si certains effets de l’âge étaient, dans une certaine mesure, réversibles ? Des travaux récents menés par Haim Cohen, généticien à l’Université Bar-Ilan en Israël, apportent un éclairage nouveau sur ce point.

SIRT6, gardien d’un ADN organisé

Le cœur de cette avancée scientifique réside dans une protéine nommée SIRT6. Déjà connue pour son implication dans la réparation de l’ADN ou la régulation des mitochondries, elle jouerait un rôle-clé dans le maintien de la structure de la chromatine, cette organisation serrée et contrôlée du matériel génétique. Or, avec l’âge, la chromatine a tendance à se relâcher : certains gènes inappropriés s’activent – notamment ceux impliqués dans les processus inflammatoires – tandis que d’autres nécessaires au bon fonctionnement cellulaire s’éteignent.

Dans leur étude publiée sous accès anticipé dans Nature Communications, les chercheurs ont testé les limites de ce phénomène sur des souris. En boostant la production de SIRT6 chez des animaux âgés – notamment au niveau du foie, un organe métabolique majeur –, ils ont observé que la structure de leur ADN retrouvait des caractéristiques habituellement réservées aux sujets plus jeunes.

Ajuster le vieillissement cellulaire : pas si irréversible ?

Les scientifiques se sont même demandé si SIRT6 pouvait aller au-delà d’une simple prévention. En augmentant ses niveaux chez des souris déjà âgées, ils ont constaté qu’en seulement un mois, certaines altérations liées à l’âge reculaient. Ce résultat laisse entrevoir une possible « plasticité » du vieillissement cellulaire.

Pour synthétiser ce que ces recherches suggèrent :

SIRT6 peut préserver, voire restaurer l’organisation de la chromatine hépatique.

Ceci limite simultanément inflammation et dégradation métabolique liées à l’âge.

Cependant, transposer ces manipulations génétiques chez l’humain reste hors de portée aujourd’hui.

Perspectives et prudence scientifique

« En restaurant une organisation saine de la chromatine, on pourrait préserver les fonctions tissulaires et réduire certaines inflammations dues à l’âge », avance prudemment Cohen. Mais attention : malgré cet espoir, rien ne permet encore d’affirmer que ces résultats sont applicables aux humains. Les enjeux éthiques et techniques sont majeurs ; toute modification génétique directe relève encore du champ expérimental.

Reste que cette découverte élargit considérablement notre compréhension des processus fondamentaux qui accompagnent le vieillissement. Une porte entrouverte vers d’éventuelles interventions futures… mais la route sera longue avant qu’elles ne viennent bouleverser nos vies.