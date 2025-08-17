Ce que révèlent vos ongles sur la santé de votre cœur et de votre foie

L’apparence de vos ongles peut révéler des indices précieux sur votre état de santé. Certaines anomalies ou changements, parfois discrets, sont susceptibles d’indiquer la présence de maladies graves telles que des troubles cardiaques ou hépatiques.

Tl;dr Les ongles révèlent l’état de santé global.

Altérations : signes précoces de maladies internes.

Consultez pour changements persistants ou inhabituels.

L’ongle, miroir discret de la santé générale

Il suffit parfois d’un simple regard porté sur ses mains pour détecter des signaux inattendus. Les ongles, bien plus que de simples attributs esthétiques, reflètent subtilement ce qui se joue à l’intérieur du corps. Si leur apparence – surface lisse, courbure légère, coloration rosée et lunule nette – trahit généralement une bonne santé, tout changement notable peut devenir le symptôme silencieux d’un trouble sous-jacent.

Des signaux à décrypter au quotidien

Observer régulièrement ses ongles permet de repérer certains indices révélateurs. Plusieurs manifestations doivent attirer l’attention :

Pâleur ou blancheur persistante : risques d’ anémie , de malnutrition ou troubles hépatiques.

, de malnutrition ou troubles hépatiques. Ongles jaunis durablement : possible signal d’ affection thyroïdienne , de diabète ou problème respiratoire.

, de diabète ou problème respiratoire. Lignes transversales profondes (lignes de Beau) : trace d’une maladie aiguë, carence en zinc ou période de stress intense.

Déformation en « clubbing » (courbure accentuée autour du doigt) : à surveiller dans le contexte de maladies pulmonaires ou cardiaques chroniques.

Cassures fréquentes : déficit en fer, dérèglement thyroïdien ou déshydratation chronique peuvent être en cause.

Bande sombre nouvelle et isolée : attention au risque de mélanome sous-unguéal.

Derrière chaque anomalie, une pathologie possible

En réalité, nombre d’affections systémiques – troubles du foie ou des reins, maladies auto-immunes comme le lupus, diabète, atteintes cardiaques – peuvent s’exprimer par une modification colorimétrique ou structurelle des ongles. Le psoriasis se manifeste parfois par un piquetage caractéristique et certaines infections (fongiques, bactériennes ou virales) provoquent épaississement ou effritement.

Savoir quand demander un avis médical

Si certains changements sont transitoires et anodins, d’autres imposent une vigilance accrue. La présence persistante d’une strie noire (mélanonychie), une déformation prononcée (clubbing) ou la survenue du phénomène dit des « ongles de Terry » doivent pousser à consulter sans tarder. Les lignes blanches parallèles (Muehrcke’s lines) peuvent quant à elles révéler un déficit protéique sérieux.

Surveiller ses ongles revient souvent à prévenir plutôt qu’à guérir. Maintenir une hygiène adaptée (nettoyage délicat, coupe droite sans agresser les cuticules), limiter les produits agressifs et privilégier une alimentation équilibrée — riche en fer, zinc, biotine et protéines — participent largement à préserver la santé des ongles… mais aussi celle du corps tout entier.

Ce tour d’horizon ne saurait toutefois remplacer un diagnostic professionnel. À la moindre inquiétude persistante concernant vos ongles, il vaut mieux solliciter sans attendre un avis médical avisé.