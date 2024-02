Céline Dion et son combat contre le syndrome de l’homme raide : les détails

Dimanche 4 février, la chanteuse Céline Dion, atteinte d'une rare maladie neurologique appelée syndrome de l'homme raide, a fait une apparition très attendue sur la scène des Grammy Awards à Los Angeles après une longue absence. Quelle sera sa prochaine étape ?

Tl;dr Céline Dion a réapparu sur scène aux Grammy Awards après une longue absence.

Elle souffre du syndrome de l’homme raide, une maladie neurologique rare.

La maladie touche plus souvent les femmes et les symptômes évoluent sur des mois ou des années.

Des traitements existent et Céline Dion est déterminée à continuer à se battre.

Retour sur scène de Céline Dion malgré sa maladie

Lors de la cérémonie des Grammy Awards qui s’est tenue le dimanche 4 février à Los Angeles, Céline Dion a fait une apparition sur scène, une première depuis de longs mois. La célèbre chanteuse canadienne est atteinte du syndrome de l’homme raide, une maladie neurologique rare dont elle avait parlé dans une vidéo précédemment partagée.

Souffrance et combativité

Cette pathologie se caractérise par une rigidité fluctuante du tronc et des membres, des spasmes musculaires douloureux et une tendance à sursauter de façon exagérée. Céline Dion a avoué “avoir parfois des difficultés à marcher” du fait de ses symptômes. Malgré cela, elle reste combative et bien accompagnée par une équipe médicale.

Comprendre le syndrome de l’homme raide

Touchant une personne sur un million, cette maladie est plus fréquente chez les femmes, avec 2/3 des cas. Elle se déclare généralement vers l’âge de 45 ans et peut évoluer sur des mois ou des années. Des traitements existent et permettent de contrôler les symptômes chez la majorité des patients.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Une maladie sous le feu des projecteurs

Cette apparition de Céline Dion sur scène a permis de mettre en lumière cette maladie rare. Malheureusement, cela ne l’a pas empêché d’annuler tous ses concerts prévus en Europe jusqu’en avril 2024.