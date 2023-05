Ces fruits riches en flavanols qui protègent du syndrome de fragilité

Chez les personnes âgées, ce syndrome "est un marqueur de risque de mortalité et d'événements péjoratifs".

Une étude menée par des membres de l’Institut de recherche sur le vieillissement Hinda et Arthur Marcus de Boston avancent que les aliments contenant des flavonols, un composant du groupe des flavonoïdes, sont susceptibles de réduire les risques de syndrome de fragilité, qui survient généralement après 70 ans.

On estime qu’entre 10% et 15% des personnes âgées souffrent de ce syndrome gériatrique.

Les flavanols, c’est quoi ?

La Haute autorité de santé (HAS) définit le syndrome de fragilité comme étant “un marqueur de risque de mortalité et d’événements péjoratifs, notamment d’incapacités, de chutes, d’hospitalisation et d’entrée en institution”.

Venons-en aux flavanols, ces pigments végétaux que l’on retrouve dans des aliments comme les pommes, le raisin ou encore les épinards.

Baies et pommes contre le syndrome de fragilité

Les chercheurs ont suivi 1 701 personnes ne présentant pas au départ de syndrome, et ce pendant 12 ans. Au terme de ce suivi, ils se sont aperçu que cette consommation pouvait être liée à un risque moins important de subir ce syndrome.

La professeure Shivani Sahni, qui a participé à ces travaux, résume :

Un apport plus élevé en quercétine était le flavonoïde qui avait la plus forte association avec la prévention de la fragilité. Ces données suggèrent qu’il peut y avoir des sous-classes particulières de flavonoïdes qui ont le plus de potentiel en tant que stratégie alimentaire pour la prévention de la fragilité.

10 mg de flavonols par jour

Et les auteurs estiment que “chaque apport supérieur de 10mg de flavonols par jour, les risques de fragilité ont été réduits de 20%”. Une quantité raisonnable quand on sait que ces 10 mg se trouvent dans une seule pomme.

Si les auteurs concèdent que d’autres études doivent être menées pour approfondir ce lien, on sait déjà que les flavanols ont des effets bénéfiques comme ceux sur l’inflammation, la diminution des risques cardiovasculaires ou dans la prévention d’apparition d’un cancer.