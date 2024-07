Cet illustre scientifique hongkongais annonce une inévitable nouvelle pandémie de coronavirus

Le respecté Yuen Kwok-yung, l'un des plus éminents chercheurs mondiaux, a récemment alerté sur l'inévitabilité d'une nouvelle pandémie, soulignant l'impératif d'une action responsable de la part des dirigeants politiques internationaux. Quelle sera leur réaction face à cet avertissement ?

Une pandémie inévitable selon Yuen Kwok-yung

Yuen Kwok-yung, une figure éminente de la recherche médicale, nous met en garde contre un nouveau fléau mondial. Ce chercheur de renom, salué par ses pairs pour son expertise, estime qu’une nouvelle pandémie est inévitable, avec potentiellement des conséquences plus dévastatrices que le Covid-19.

Un appel à la responsabilité des dirigeants mondiaux

Le scientifique, expert en maladies infectieuses émergentes, exhorte les autorités politiques à prendre conscience de la gravité de la situation. Il affirme que « le grand public et les dirigeants doivent admettre qu’une nouvelle pandémie surviendra, et probablement plus tôt qu’on le pense ». Selon lui, le changement climatique rapide et l’émergence de nouvelles maladies infectieuses devraient être une priorité absolue. Les politiciens, selon Yuen Kwok-yung, doivent « revenir à la raison » et prendre à bras le corps ces « menaces existentielles mondiales ».

Comprendre les origines du Covid-19

Diplômé de l’Université de Hong Kong en 1981, le chercheur insiste sur l’importance de comprendre les origines du Covid-19. Il est convaincu que seules une enquête ouverte et transparente permettront de tirer les enseignements nécessaires pour prévenir les futures pandémies.

Un expert reconnu

Yuen Kwok-yung est une autorité dans son domaine. Il a notamment réussi, avec son équipe, à isoler et identifier le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une maladie infectieuse des poumons causée par un coronavirus. L’année dernière, il a créé l’Alliance pour la recherche sur les pandémies, en collaboration avec ses homologues de Chine continentale et des États-Unis, afin de partager les informations et la recherche sur les menaces futures.