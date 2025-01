Cette protéine favorise la perte de poids saine en préservant la masse musculaire

Cette protéine favorise une perte de poids saine en préservant la masse musculaire, un atout majeur pour un amincissement efficace et durable.

Tl;dr Perdre du poids sans réduire la masse musculaire est crucial.

Une étude révèle l’importance d’une protéine, BCL6, pour maintenir la masse musculaire.

Augmenter BCL6 peut inverser la perte musculaire causée par certaines médications.

Conserver sa masse musculaire lors de la perte de poids : un enjeu de santé

Il est courant de voir des personnes entamer un parcours de perte de poids sans se poser la question de la préservation de leur masse musculaire. Or, celle-ci est primordiale pour la santé globale, en soutenant la mobilité, la force, l’équilibre et en réduisant le risque de blessures. Elle stimule le métabolisme, aide à la gestion du poids et améliore la sensibilité à l’insuline, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques. Préserver la masse musculaire favorise également la longévité et améliore la qualité de vie à mesure que nous vieillissons.

La protéine BCL6, clé du maintien de la masse musculaire

Une étude publiée dans le journal des « Proceedings of the National Academy of Sciences » a révélé qu’une protéine, la BCL6, pourrait aider à perdre du poids sainement sans affecter la masse musculaire. Selon les chercheurs, ces découvertes pourraient orienter les stratégies thérapeutiques visant à préserver la masse musculaire pour favoriser un vieillissement sain et lutter contre les maladies entraînant une perte musculaire, comme la sarcopénie et la cachexie.

Une découverte prometteuse pour les utilisateurs de médicaments GLP-1

Cette découverte pourrait être une solution pour les personnes qui utilisent des médicaments GLP-1, généralement utilisés pour traiter le diabète, pour perdre du poids. Les patients utilisant ces médicaments peuvent subir une perte musculaire rapide et importante, représentant jusqu’à 40% de leur perte de poids totale.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le rôle de BCL6 dans le maintien de la masse musculaire

Pour étudier le rôle de la BCL6 dans le maintien de la masse musculaire, les chercheurs ont comparé des souris avec et sans protéines BCL6 fonctionnelles. Les souris sans BCL6 présentaient une réduction de 40% de leur masse musculaire par rapport aux souris saines, avec une structure et une fonction musculaire compromises. Cependant, augmenter l’expression de BCL6 dans les muscles a inversé ces pertes, restaurant la masse musculaire et la force. Par ailleurs, lors de la comparaison de souris normales à celles qui avaient jeûné toute la nuit, les souris à jeun présentaient des niveaux réduits de BCL6 dans leurs muscles.