Choisir son matelas: Dur ou Mou ? La clé pour éviter les maux de dos!

La santé du dos dépend aussi de notre literie

Il est de notoriété publique que le mal de dos est un fléau touchant près de 80% de la population au moins une fois dans leur vie. Ce que l’on sait moins, c’est que le choix de notre matelas peut avoir un impact non négligeable sur notre colonne vertérale et la qualité de notre sommeil.

La bonne literie : une nécessité, pas un luxe

Rassurons-nous d’emblée, comme le souligne Frédéric Meyer, kinésithérapeute à l’Hôpital américain de Paris : « En aucun cas un matelas qui n’est pas adapté peut causer des dommages à la colonne vertébrale ». Cependant, un matelas inadapté peut accentuer les douleurs chez les personnes souffrant de troubles du dos tels que la scoliose, la lombalgie ou la hernie discale.

Deux facteurs clés doivent guider notre choix. D’abord, le poids de l’individu. Plus celui-ci est important, plus le matelas devra être ferme. « Un matelas ferme convient davantage à une personne de 115 kg plutôt qu’à une personne pesant 50 kg », illustre le kinésithérapeute. Ensuite, le morphotype de la personne, c’est-à-dire ses caractéristiques morphologiques. Par exemple, un matelas trop ferme peut être douloureux pour une personne mince à cause de son ossature saillante.

Le juste équilibre

Le choix du matelas idéal dépend donc de chaque individu. Toutefois, l’extrême, c’est-à-dire un matelas trop mou ou trop dur, est à éviter. « Il faut que le dos soit maintenu pour que le relâchement musculaire soit agréable et que la colonne vertébrale puisse être soutenue mais il ne faut pas tomber dans l’exagération d’un matelas trop dur pour autant. » Pour ceux qui partagent leur lit mais pas leurs besoins en matière de confort, Frédéric Meyer conseille d’investir dans deux matelas différents que l’on peut joindre.

Et si le matelas que vous possédez ne correspond pas à votre poids ou à votre morphotype, une solution existe : le surmatelas. « Cela permettra d’amortir la saillance osseuse et en même temps de tenir la colonne », conclut le spécialiste.