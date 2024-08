Découvrez les dangers d’un matelas trop dur pour votre sommeil

Il est crucial de sélectionner la bonne fermeté de matelas pour garantir un soutien optimal et un sommeil de qualité. Les préférences varient entre un matelas souple et un matelas bien ferme. Cependant, dormir sur une surface trop dure peut avoir des répercussions. Et vous, quelle est votre préférence en matière de fermeté de matelas ?

Choisir la bonne fermeté pour son matelas : une nécessité

La qualité de notre sommeil dépend fortement du choix de notre matelas. Plus précisément, de sa fermeté. Certains préfèrent un matelas doux et accueillant, tandis que d’autres optent pour une surface plus rigide. Néanmoins, un matelas excessivement dur peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être.

Les conséquences d’un matelas trop dur

Vous êtes souvent victime de courbatures matinales ? Vous ressentez des douleurs, des élancements dans le dos ? C’est probablement dû à un matelas trop ferme. En effet, un manque de souplesse peut provoquer des douleurs dorsales. Celles-ci peuvent être localisées dans le haut du dos, près des omoplates ou au niveau des vertèbres lombaires.

Le mauvais alignement de la colonne vertébrale

Un matelas trop ferme exerce également une pression sur notre colonne vertébrale, qui a une forme de S. Ce qui peut entraîner un mauvais alignement. De même, nos muscles pourraient avoir du mal à se détendre complètement sur une surface trop rigide.

De plus, une forte fermeté peut engendrer une pression constante sur nos vaisseaux sanguins, causant des fourmillements et obligeant le dormeur à changer régulièrement de position, perturbant ainsi son sommeil.

Le juste milieu pour un sommeil réparateur

Cependant, un matelas trop mou peut également causer des douleurs dorsales et des tensions musculaires, en particulier chez les personnes en surpoids. Il est donc crucial de trouver le juste milieu. Ni trop mou, ni trop ferme. Pour prolonger la durée de vie de votre matelas et améliorer votre confort, il est recommandé de le retourner régulièrement, y compris en alternant le côté tête et pieds.