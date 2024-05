Choléra à Mayotte : 67 cas signalés dont un dans un nouveau quartier

Mayotte fait face à une propagation alarmante de l'épidémie de choléra avec un total de 67 cas signalés jusqu'à présent, selon le dernier bilan du ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Jusqu'à maintenant, 3 700 individus ont été vaccinés. Quelles mesures supplémentaires l'administration envisage-t-elle pour endiguer cette situation ?

Montée en puissance de l’épidémie de choléra à Mayotte

L’épidémie de choléra à Mayotte continue de s’étendre avec un bilan actuel de 67 personnes infectées, a annoncé mardi dernier Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé. Parmi ces cas, un a été enregistré dans un nouveau quartier, signalant ainsi une possible progression de la maladie.

Vaccination massive et contrôle de l’épidémie

Malgré cela, le ministre a voulu rassurer la population en mettant en avant les efforts de vaccination. Jusqu’à présent, 3.700 personnes ont été vaccinées, et le ministre assure que ces mesures ont permis de contrôler l’augmentation des cas sans la laisser exploser. Il a aussi rappelé que “le choléra, quand il est traité, a un taux de mortalité très faible”.

Renforcement des ressources médicales

Face à cette situation, l’administration sanitaire a déployé des ressources supplémentaires. 86 réservistes et médecins sont arrivés de métropole pour soutenir l’hôpital local, le seul de l’île, qui peine à faire face à la situation avec seulement cinq urgentistes pour 310.000 habitants. De plus, des travaux d’extension et de modernisation de l’hôpital sont prévus pour un budget de 242 millions d’euros.

L’avis de la rédaction Malgré la progression de l’épidémie, le ministre de la Santé semble confiant dans les mesures prises. La vaccination massive, le renfort de personnel médical et l’extension de l’hôpital local sont des signes encourageants. Cependant, une vigilance accrue est nécessaire pour endiguer l’épidémie et assurer la santé des habitants de Mayotte.