Mayotte : Un lien entre choléra et bouteilles d’eau minérale contaminées ? L’ARS rassure

Une fausse information a été massivement relayée à Mayotte, créant une panique inutile.

Tl;dr Mayotte aux prises avec une épidémie de choléra depuis mars 2024.

Un lot d’eau Cristaline ELENA déclaré défectueux, aucune autre anomalie détectée.

Décès d’un enfant de 3 ans du choléra, sans lien avec le lot défectueux.

Fausse information liant le décès à l’eau défectueuse largement diffusée sur TikTok.

Mayotte : Choléra et inquiétude autour de l’eau Cristaline

L’archipel de Mayotte, déjà en proie à une épidémie de choléra depuis mars 2024, s’engage sur une nouvelle route tumultueuse. Le 13 mai 2024, l’Agence régionale de Santé (ARS) alerte sur la distribution d’un lot d’eau Cristaline ELENA défectueux. Une nouvelle qui attise les craintes.

Précaution envers un lot d’eau défectueux

Selon l’annonce de l’ARS, le lot incriminé se distingue par le numéro d’identification inscrit sous le bouchon de la bouteille, soit [M1 03/11/25]. Il est “demandé à la population de ne pas consommer les bouteilles appartenant à ce lot”, précise l’agence.

Cependant, l’ARS rassure que les autres bouteilles d’eau distribuées à Mayotte, y compris celles d’ELENA d’un lot différent, ne présentent aucune anomalie.

Séparation de deux événements majeurs

Une autre nouvelle tragique est vécue par les Mahorais puisqu’un “enfant de trois ans est décédé du choléra le 8 mai 2024”. Cependant, il est essentiel de clarifier que ce décès n’est pas lié à la consommation de l’eau du lot défectueux, comme le souligne l’ARS. Depuis le premier cas signalé le 18 mars 2024, l’épidémie de choléra, se focalisant principalement à Koungou, compte déjà 85 cas signalés au 17 mai.

Information erronée véhiculée sur TikTok

Un dernier défi auquel fait face Mayotte est une fausse information largement partagée sur TikTok. Une vidéo d’ACTU TV, supposant un lien entre le décès de l’enfant et l’eau Cristaline défectueuse, a été likée plus de 35 000 fois et partagée plus de 80 000 fois.

Cette désinformation a généré une peur irrationnelle parmi les internautes. En dépit de la confusion, il est essentiel de se rappeler qu’en cas de doute, la première chose à faire est de vérifier le numéro de lot des bouteilles. Seules les bouteilles appartenant au lot défectueux sont à éviter.