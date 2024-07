Mayotte : L’épidémie de choléra fait de plus en plus de victimes

De même, il est recommandé d’isoler les personnes présentant des symptômes de diarrhée, surtout si elles ont été en contact avec un cas suspect ou ont récemment voyagé depuis les Comores ou l’Afrique continentale. En cas de déshydratation grave, il est impératif de faire appel aux services d’urgence et de se réhydrater efficacement.

Pour endiguer la propagation du choléra, l’ARS insiste sur la nécessité d’adopter des mesures d’hygiène basiques mais efficaces, comme le lavage régulier des mains et la consommation exclusive d’eau potable.

Quant au nombre de personnes atteintes par le choléra, aucun nouveau cas n’a été signalé depuis le 12 juillet. Depuis le premier cas détecté le 18 mars , 221 cas ont été avérés sur l’île. Les mesures de lutte contre l’épidémie engagées ont permis d’assurer le traitement de 1.243 personnes et la vaccination de 18.766 habitants.

L’ARS a également signalé deux autres décès « partiellement imputables » au choléra, dans lesquels les signes cliniques et les preuves microbiologiques de la maladie étaient partiellement présents.

