Cinq habitudes quotidiennes qui favorisent le développement du cancer de la bouche

De nombreux gestes anodins du quotidien peuvent, à long terme, favoriser le développement d’un cancer de la bouche. Zoom sur cinq habitudes répandues qui augmentent ce risque, selon les spécialistes de la santé bucco-dentaire.

Des habitudes anodines qui menacent la santé buccale

Faut-il vraiment s’inquiéter de certains gestes du quotidien ? Difficile à croire, tant ils semblent inoffensifs. Pourtant, nombre d’experts alertent désormais sur leur impact à long terme, notamment en matière de cancer de la bouche. Selon l’Oral Cancer Foundation, près de 58 000 Américains pourraient recevoir ce diagnostic dès 2025. Un chiffre alarmant qui interroge sur la place de nos rituels dans la prévention des maladies graves.

Soleil, bronzage artificiel et risques accrus

Le plaisir d’un bain de soleil ou d’une séance d’UV peut coûter cher à nos lèvres. Les recherches menées depuis plusieurs années convergent toutes vers une même conclusion : l’exposition excessive aux rayons ultraviolets – qu’ils proviennent du soleil ou des cabines – représente un danger bien réel. Ce sont surtout les lèvres inférieures qui paient le prix fort : une étude parue dans le BDJ en 2015 révélait qu’elles sont douze fois plus touchées que les lèvres supérieures par des cancers dus au bronzage. Le message ? Même un geste aussi simple qu’une promenade prolongée sous le soleil mérite prudence.

Addictions silencieuses : tabac et alcool sous la loupe

D’autres habitudes tiennent le haut du pavé parmi les facteurs aggravants. Le tabac figure évidemment en tête de liste. Selon une publication récente du Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences, fumer multiplie par dix le risque de développer un cancer oral. Mais il serait réducteur de ne s’arrêter qu’à la cigarette classique : produits à mâcher, snus, gutka ou encore pâte topique contiennent plus de vingt-cinq substances carcinogènes (Contemporary Oncology, 2014). L’alcool n’est pas en reste : une étude publiée dans le BMJ indique qu’une consommation modérée – à partir de 9g par jour – suffit déjà à augmenter le risque de 50 %. Ces données sont sans appel.

À retenir pour limiter l’impact cumulatif de ces pratiques :

Réduire, voire supprimer toute forme de tabac et d’alcool.

Privilégier une exposition limitée au soleil et aux UV artificiels.

Miser sur une alimentation variée et équilibrée.

L’assiette comme premier rempart préventif

Finalement, n’oublions pas que l’alimentation pèse lourd dans la balance. L’Oral Health Foundation estime qu’un tiers des cas pourrait être évité grâce à un régime riche en vitamines et minéraux. Privilégier noix, graines ou riz complet peut donc réellement faire la différence.

Rien n’est anodin. Revoir ses habitudes reste aujourd’hui l’arme la plus efficace face aux dangers insidieux du quotidien ; si évident… mais si souvent négligé.