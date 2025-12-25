Cinq idées reçues sur le TDAH qu’il est urgent de déconstruire

Les idées reçues autour du TDAH persistent, allant de la remise en cause de son existence à l’accusation des méthodes éducatives. Cinq croyances erronées continuent d’alimenter la méconnaissance de ce trouble, freinant compréhension et accompagnement adaptés.

Tl;dr Le TDAH est un trouble neurologique reconnu, pas un mythe.

Il ne disparaît pas à l’âge adulte pour la majorité.

Ce n’est pas lié au manque d’effort ou à l’éducation.

Les idées reçues autour du TDAH

Parler du Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) revient inévitablement à se heurter à une myriade de clichés persistants. Pourtant, ce trouble touche des millions d’enfants et d’adultes dans le monde, et les fausses croyances qui l’entourent continuent d’alimenter la honte, le retard au diagnostic et la difficulté d’accéder à des traitements adaptés.

Reconnaissance médicale indiscutable

Contrairement à une opinion répandue, le TDAH n’a rien d’une invention ou d’une excuse commode. De grandes institutions telles que l’American Psychiatric Association, la CDC et l’Organisation mondiale de la Santé considèrent formellement ce trouble comme une réalité médicale. Des recherches en neuro-imagerie mettent même en lumière des différences significatives dans le fonctionnement cérébral des personnes concernées. Certes, aucun test sanguin ne permet aujourd’hui de diagnostiquer le TDAH, mais les critères reposent sur une évaluation rigoureuse des symptômes et de l’histoire du patient — comme pour la dépression ou la migraine.

Derrière les symptômes : bien plus qu’une question d’efforts ou d’éducation

Une idée reçue tenace consiste à croire que les personnes atteintes manqueraient simplement de volonté. Pourtant, leur cerveau fonctionne différemment ; il ne s’agit ni de paresse ni d’un défaut de motivation. Les tâches demandant attention soutenue, organisation ou contrôle des impulsions sont objectivement plus complexes pour elles. Les exhorter à « faire un effort » génère alors frustration et culpabilité supplémentaires, aggravant souvent leurs difficultés.

Quant aux causes du TDAH, elles sont loin de se limiter à un manque de discipline parentale ou à un excès d’écran. En réalité, il s’agit avant tout d’un trouble neurodéveloppemental largement influencé par la génétique. Si certains enfants peuvent passer des heures absorbés par un jeu vidéo — phénomène appelé hyperfocalisation — cela ne contredit pas leur difficulté avec des activités moins stimulantes.

TDAH : pas qu’un trouble enfantin ni exclusivement hyperactif

Penser que le TDAH ne concerne que les enfants turbulents relève du raccourci facile. Le trouble se manifeste sous trois formes principales :

Type inattentif : oublis fréquents, désorganisation sans hyperactivité marquée ;

oublis fréquents, désorganisation sans hyperactivité marquée ; Type hyperactif-impulsif : agitation physique et verbale prédominante ;

agitation physique et verbale prédominante ; Type combiné : association des deux aspects précédents.

Chez les filles et les adultes, le type inattentif passe souvent inaperçu puisqu’il se fait discret en classe ou au travail.

Dernier préjugé coriace : « les enfants vont finir par s’en remettre ». Or près de 60% gardent des symptômes à l’âge adulte. Les défis persistent alors : gestion du temps chaotique, impulsivité dans les choix financiers ou sociaux, difficultés relationnelles… Si certaines manifestations s’atténuent avec le temps, les obstacles majeurs — attention soutenue, organisation personnelle — demeurent bien présents tout au long de la vie professionnelle et affective.

Combattre ces mythes reste crucial pour permettre aux personnes concernées d’être entendues… et mieux accompagnées.