Combien de concombres par semaine pour réduire votre glycémie ?

Le concombre pourrait avoir un impact similaire à un traitement anti-diabétique. Intriguant, n'est-ce pas ? Que pensez-vous de l'incorporer davantage dans votre alimentation ?

Tl;dr Le concombre possède des propriétés similaires à un médicament pour le diabète.

Il peut diminuer significativement le taux de glucose dans le sang, d’après une étude indienne.

Les chercheurs soulignent le rôle des fibres, des polyphénols et des flavonoïdes dans cet effet.

La consommation idéale serait de 375 g de concombre par jour, soit environ 4 concombres par semaine.

Le concombre, un allié insoupçonné contre le diabète

Connaissez-vous toutes les vertus du concombre ? Au-delà de sa consommation estivale rafraîchissante, ce légume a des atouts nutritionnels non négligeables. En effet, selon une récente étude menée par l’Unité de recherche endocrinienne du Takshashila Campus en Inde, le concombre aurait des effets comparables à un médicament pour le diabète.

Un effet hypoglycémiant significatif

Dans cette étude, publiée dans la revue Plant Foods for Human Nutrition, les chercheurs ont nourri pendant 15 jours des souris diabétiques avec des pelures de concombre. Le résultat est édifiant : le taux de glucose dans le sang des souris a connu une baisse significative, jusqu’à -62%. Cet effet est similaire à celui du médicament antidiabétique de référence, la glibenclamide, sans effets délétères sur les reins.

Les composants bénéfiques du concombre

Qu’est-ce qui procure au concombre ces vertus anti-diabétiques ? Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. Le rôle des fibres serait primordial, car elles retardent l’absorption intestinale des glucides, évitant ainsi les pics de glycémie. De plus, le concombre est riche en polyphénols, flavonoïdes et acide ascorbique, dont les effets antidiabétiques et antioxydants sont avérés. Cependant, les chercheurs préviennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer ces résultats chez l’homme.

Adopter le régime concombre

Et si vous faisiez le plein de concombre ? Pour bénéficier de ces effets, il faudrait consommer environ 375 g de concombre par jour, soit les 2/3 d’un concombre. Sur une semaine, cela représente 4 concombres. Une quantité qui peut sembler importante, mais qui peut facilement être intégrée dans nos repas quotidiens : en salades, dans des sandwichs ou des wraps, ou même en smoothies ou gaspachos.