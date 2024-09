Découvrez ce pain ultra-digeste sans farine qui stabilise la glycémie !

Auparavant négligé mais désormais en vogue, on le retrouve aisément dans les sections "bio" des supermarchés. N'est-il pas surprenant de voir comment les tendances peuvent changer ?

Tl;dr Le pain essène est un pain bénéfique pour la glycémie et facile à digérer.

Il est élaboré à partir de céréales germées et déshydratées, non cuites mais séchées.

Ce pain a un index glycémique très bas, favorisant un contrôle de l’appétit.

Créé il y a plus de 2000 ans, il est de nouveau populaire et disponible en supermarchés bio.

Le pain essène, un allié pour notre santé

Consommé quotidiennement par 82% des Français selon le Cercle d’Etudes de Boulangerie Pâtisserie, le pain est un symbole fort de notre identité. Cependant, tous les pains ne sont pas égaux en terme de bienfaits pour notre santé. Le pain essène, bien que moins connu du grand public, se distingue par ses nombreux avantages.

Un processus de fabrication unique

Contrairement au pain traditionnel, le pain essène n’est pas élaboré à partir de céréales réduites en farine mais de céréales germées et déshydratées. De plus, il n’est pas cuit mais séché, conservant ainsi tous ses nutriments. Riche en vitamines B et E, il offre un apport nutritionnel de qualité.

Une digestion facilitée

Le pain essène présente l’avantage d’être très digeste. Les céréales entières, prédigérées pendant la germination, amplifient l’action des enzymes facilitant la digestion. « Cela permet d’avoir un aliment très riche et énergétique, sans surcharger l’estomac », explique le laboratoire GAIA. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes aux intestins fragiles.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un allié contre les pics de glycémie

Avec un index glycémique très bas, le pain essène provoque une élévation régulière, mais surtout très légère et lente de la glycémie. Il évite donc les pics de glycémie ainsi que les chutes brutales de sucre dans le sang, favorisant un meilleur contrôle de l’appétit et de l’énergie tout au long de la journée.