Comment allez-vous vieillir dans 30 ans ?

Nous saluons cette initiative de l’Inca qui, de manière ludique et pédagogique, nous permet de comprendre l’impact de nos choix de vie sur notre santé et notre vieillissement. Un rappel salutaire que la prévention est un enjeu majeur dans la lutte contre le cancer.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à l’intelligence artificielle, vous pouvez également obtenir une projection de votre visage dans 30 ans, en lien avec le slogan de la campagne : « Faites les bons choix dès maintenant, vous vous remercierez plus tard ».

Afin de sensibiliser davantage le public, l’Inca propose un « test prévention cancers ». Ce test interactif se base sur vos habitudes de vie et vos antécédents pour établir un bilan personnalisé. Il propose ensuite des actions ciblées pour améliorer votre hygiène de vie.

L’Institut national du cancer (Inca) rappelle que ces habitudes saines peuvent également réduire le risque de maladies. « Près d’un tiers des Français pensent que l’on ne peut rien faire pour éviter la maladie », souligne l’Inca. Pourtant, « chaque année, près de la moitié des cancers pourraient être évités grâce à l’adoption au quotidien de comportements et habitudes de vie simples ».

Il est de notoriété publique que nous vieillissons tous différemment. La génétique joue un rôle, mais notre mode de vie a également un impact significatif. Une alimentation équilibrée, une consommation modérée d’alcool, l’arrêt du tabac , et une activité physique régulière peuvent contribuer à un vieillissement plus sain .

Il est possible d'observer l'impact de vos habitudes de vie sur votre processus de vieillissement. Comment pourriez-vous, pensez-vous, améliorer vos habitudes pour ralentir ce processus ?

