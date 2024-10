Découvrez comment le tabagisme peut nuire à la santé de votre colonne vertébrale et provoquer des douleurs dorsales.

Tl;dr Le tabagisme est associé aux maladies dégénératives de la colonne vertébrale.

La nicotine restreint l’apport de sang à la colonne vertébrale, causant des dommages aux tissus.

Arrêter de fumer peut améliorer la santé de la colonne vertébrale et réduire la douleur.

Le tabagisme et la colonne vertébrale : une association dangereuse

Bien que les risques du tabagisme pour la santé, tels que les maladies pulmonaires, soient largement connus, ses effets néfastes sur la colonne vertébrale restent moins médiatisés. Le tabagisme est en effet fréquemment associé aux maladies dégénératives de la colonne vertébrale (MDC), en particulier celles affectant les disques intervertébraux et les régions cervicales et lombaires.

La nicotine restreint le flux sanguin vers la colonne vertébrale, ce qui entrave l’apport de nutriments et d’oxygène aux zones vitales, provoquant ainsi inflammation et dommages tissulaires. En fait, si un patient se remet d’une opération de la colonne vertébrale, le tabagisme « peut rendre le processus plus difficile ».

Le tabagisme et la chirurgie de la colonne vertébrale

De plus, le tabagisme peut augmenter le risque de fractures, car la nicotine signale au cerveau de manger moins, entraînant une perte de poids et privant le corps de la nutrition nécessaire. Les médecins recommandent généralement aux patients d’arrêter de fumer 4 à 6 semaines avant de subir une opération de la colonne vertébrale et de continuer à le faire pendant au moins un mois après l’opération, afin d’améliorer les résultats.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’espoir après l’arrêt du tabagisme

La bonne nouvelle est que beaucoup de ces problèmes peuvent s’améliorer après l’arrêt du tabac. En arrêtant de fumer, la circulation sanguine s’améliore, donnant aux tissus et aux disques vertébraux une meilleure chance de se réparer. Cela peut entraîner une réduction de la douleur dorsale et un risque moindre de dégénérescence supplémentaire. D’après une étude, les non-fumeurs sont presque 50% moins susceptibles d’avoir besoin d’une chirurgie de la colonne vertébrale que les fumeurs.