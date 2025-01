Comment se prémunir contre le Norovirus en pleine expansion nationale ?

Une recrudescence de cas de Norovirus observée à travers le pays : découvrez comment vous protéger efficacement contre ce redoutable virus de l'estomac.

Tl;dr Augmentation significative des cas de norovirus cet hiver.

Les symptômes principaux sont les vomissements violents et la diarrhée.

La prévention repose principalement sur le lavage des mains.

Une hausse inquiétante des cas de norovirus

Une augmentation alarmante des cas de norovirus, un virus hautement contagieux, a été constatée cet hiver. Près de 1000 passagers de croisière ont été victimes d’une épidémie de maladie gastro-intestinale après avoir pris la mer en décembre, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). La plupart de ces épidémies ont été attribuées au norovirus.

Le CDC a également signalé 91 cas de norovirus au cours de la semaine du 5 décembre, soit environ trois fois plus que deux semaines auparavant et plus que la même semaine des années précédentes.

Les symptômes du norovirus et la prévention

Le norovirus, couramment appelé « grippe intestinale », n’est pas causé par le même virus que celui qui provoque la grippe. Le norovirus peut provoquer des vomissements, de la diarrhée et des douleurs abdominales pendant trois jours maximum, mais les personnes peuvent continuer à propager le virus pendant deux semaines après leur guérison.

Les solutions hydro-alcooliques ne sont pas efficaces contre le virus, il est donc important de se laver les mains soigneusement avec du savon et de l’eau chaude. Le virus norovirus est difficile à neutraliser et peut survivre sur les surfaces pendant longtemps, a déclaré Stuart Ray, MD, professeur de médecine à la Johns Hopkins University School of Medicine.

La propagation du norovirus

Le norovirus se propage également par les aliments et les boissons, en particulier si une personne infectée touche l’objet ou si celui-ci est placé sur une surface contaminée. L’eau peut également être contaminée si elle n’est pas traitée correctement ou si quelqu’un vomit directement dans la source.

La culture d’huîtres ou l’arrosage de plantes avec de l’eau contaminée contribue à la propagation des infections à norovirus d’origine alimentaire. Pour éviter cela, il est important de laver les fruits et les légumes et de cuire les crustacés à au moins 145°F. De plus, après avoir récupéré d’une infection à norovirus, vous devriez attendre au moins 48 heures avant de préparer des aliments afin de réduire le risque de propagation du virus.

La récupération du norovirus

Il n’existe pas de médicaments ou de vaccins contre le norovirus. La plupart des gens commencent à se sentir mieux après quelques jours, mais il est essentiel de rester hydraté. Au lieu d’utiliser des boissons énergétiques, il est préférable d’essayer des solutions de réhydratation orales en vente libre pour remplacer les nutriments perdus à cause des vomissements et de la diarrhée.

« Certaines personnes peuvent trouver un soulagement en prenant des médicaments en vente libre comme le subsalicylate de bismuth pour les nausées et la diarrhée. Si les symptômes deviennent graves, certaines personnes peuvent nécessiter des soins d’urgence, notamment le besoin de liquides par voie intraveineuse et de médicaments anti-nauséeux », a déclaré Lucar.