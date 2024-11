Comment une cigarette électronique partagée a failli coûter la vie à une adolescente : focus sur l’infection

Découvrez comment une adolescente a frôlé la mort après avoir contracté une étrange bactérie provoquant un gonflement du cerveau, simplement en partageant une cigarette électronique : zoom sur cette condition médicale alarmante.

Tl;dr Une jeune fille de 18 ans attrape une méningite bactérienne après avoir partagé une cigarette électronique.

Les symptômes de la méningite peuvent apparaître soudainement et s’aggraver rapidement.

La méningite bactérienne est prévenable par la vaccination.

Une adolescente de 18 ans a frôlé la mort après avoir partagé une cigarette électronique lors d’une soirée entre amis. Cette histoire, qui mérite d’être racontée, met en lumière les dangers potentiels de certains comportements sociaux courants.

Une soirée qui tourne au cauchemar

Sian Alderton est cette jeune femme qui a dû lutter pour sa vie pendant plusieurs jours après avoir été diagnostiquée avec une méningite bactérienne. Le début de son calvaire ? Une soirée d’octobre, lors de laquelle elle partage sa cigarette électronique avec trois amis.

« Je ne bois pas beaucoup et je préfère l’aspect social des sorties. J’ai pris trois ou quatre verres », a-t-elle expliqué. « Le partage de la cigarette électronique est courant lors des sorties. Je n’y ai pas pensé car ce sont mes amis », a-t-elle ajouté.

Les symptômes alarmants

C’est le lendemain que les choses ont commencé à mal tourner. Après un repas chinois, Sian a commencé à se sentir malade et à vomir. Rapidement, des éruptions cutanées ont recouvert son corps. « Les taches ne ressemblaient ni à la varicelle, ni à des piqûres d’insectes, mais étaient rouges et lisses au toucher », a déclaré sa mère.

Arrivée à l’hôpital universitaire de Norfolk et Norwich, le diagnostic est tombé : méningite bactérienne. Sian est alors placée dans un coma artificiel pendant quatre jours.

La méningite bactérienne : une maladie potentiellement mortelle

La méningite est une infection des méninges, les membranes qui protègent la moelle épinière et le cerveau. Elle peut survenir brusquement et s’aggraver rapidement, provoquant des symptômes tels que des maux de tête, de la fièvre, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière et des éruptions cutanées.

La méningite bactérienne est plus courante chez les nourrissons de moins d’un an et les personnes âgées de 16 à 21 ans. Elle peut entraîner des séquelles graves, telles que des crises d’épilepsie, des lésions cérébrales, une perte auditive et des handicaps à vie.

Prévenir pour mieux guérir

La bonne nouvelle ? La méningite bactérienne est évitable grâce à la vaccination. Il est donc essentiel de veiller à la vaccination des enfants pour prévenir ses complications.