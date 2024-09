Comprendre le cancer foudroyant et son impact sur l’espérance de vie

Comprendre les cancers « agressifs » est essentiel, car la connaissance est le premier pas vers la prévention et le traitement. Il est important de rappeler que même si un cancer est qualifié d' »agressif », cela ne signifie pas qu’il est incurable. L’évolution de la recherche médicale a permis de faire des avancées significatives dans le traitement de ces cancers, offrant de l’espoir à de nombreux patients.

La notion de cancer agressif peut être associée à la quasi-totalité des localisations. Elle n’est pas spécifique à un organe ou à une catégorie de tissus en particulier. Par exemple, le cancer du sein inflammatoire et le cancer du sein triple négatif sont des formes agressives de cancer du sein. De plus, « Les cancers du pancréas sont tous considérés comme agressifs » ajoute le Pr Gonçalves.

L’appellation « cancer foudroyant » n’est pas utilisée par les médecins . Ils préfèrent le terme « cancer agressif ». Selon le Pr Anthony Gonçalves, oncologue médical responsable du programme sur le cancer du sein métastatique à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille, « Certains cancers ont un potentiel d’agressivité important. Ils ont un risque d’évolution vers le décès ou la rechute important en pourcentage et un délai d’évolution rapide ».

Lorsque le mot « cancer » est prononcé , il suscite souvent la peur et l’incertitude. Cependant, tous les cancers ne sont pas identiques. Certains, qualifiés de « foudroyants » ou plutôt « agressifs », se propagent à une vitesse alarmante, réduisant considérablement l’espérance de vie.

