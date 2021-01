Constipation : les aliments à éviter absolument et ceux à privilégier pour un bon transit

Vous vous sentez constipé ? Découvrez comment faciliter votre transit grâce à votre alimentation.

La constipation se définit comme le fait d’avoir du mal à évacuer ses selles. Ce phénomène peut se manifester à travers un retard des selles ou bien une consistance plus dure de ces dernières, et donc plus difficile à évacuer. Très fréquent à travers le monde, la constipation touche aujourd’hui 1 français sur 5. Afin de faciliter votre transit, nous avons décidé de vous montrer quelques aliments à privilégier dans votre alimentation, mais aussi de vous dévoiler ceux qu’il faut éviter afin de ne pas être constipé.

Les aliments à éviter pour ne pas se sentir constiper

Une constipation peut être liée à plusieurs facteurs : stress, âge, manque d’activité physique, état psychologique, etc. Mais ils n’en sont pas l’unique raison. En effet, de nombreux aliments, souvent pauvres en fibres, ont pour effet de ralentir votre transit intestinal. Il est donc fortement conseillé d’éviter certains produits lorsqu’on se sent constipé.

Voici quelques aliments à éviter :

Le riz blanc (pauvre en fibres) ;

Les pâtisseries et les biscuits industriels (mauvaises graisses) ;

La pomme de terre (riche en amidon) ;

Le chocolat, principalement ceux ayant un faible apport en cacao comme le chocolat au lait ;

La viande rouge (lente à digérer) ;

Les boissons sucrées et gazeuses.

Améliorer votre transit

Afin de faciliter le transit intestinal, quelques aliments sont à privilégier dans votre alimentation :