Contraception : Un lien entre pilule combinée et risque accru de dépression

C'est une étude suédoise qui confirme un lien entre pilule combinée depuis l'adolescence et 73% de risque plus important qu'une femme n'en ayant jamais pris.

En France, la pilule combinée (associant progestatif et œstrogènes) est la méthode contraceptive la plus utilisée, si l’on en croit les résultats d’une enquête pour Santé publique France.

Et une étude menée par des chercheurs de l’université d’Uppsala en Suède, dont les résultats sont publiés dans Epidemiology and Psychiatric Sciences vient de confirmer ce que l’on soupçonnait depuis des années : la pilule combinée augmenterait les risques de souffrir d’une dépression.

Une vaste base de données

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont analysé les données sanitaires de la vaste base britannique UK Biobank, et plus particulièrement celles concernant 264 557 femmes. Toutes prenaient une “pilule contraceptive combinée”, et les deux premières années de prise sont “associées à un taux plus élevé de dépression”.

Plus précisément, les risques de dépressions augmentent de 73 % en moyenne chez celles qui prennent une pilule combinée par rapport aux femmes n’en ayant jamais pris.

Jusqu’à +130% de risques de symptômes dépressifs

Et ce risque est encore plus important si les patientes ont commencé à prendre le traitement à l’adolescence, le taux grimpant alors à 130%. Prise au départ à l’âge adulte, le risque est de 93%.

Si les adultes voient ce risque de dépression diminuer dès l’arrêt de la pilule, ce n’est pas le cas pour les jeunes filles.

Les “changements hormonaux” en cause

Therese Johansson, autrice principale de l’étude, indique via un communiqué que “La forte influence des pilules contraceptives sur les adolescentes peut être attribuée aux changements hormonaux provoqués par la puberté”.

Elle recommande une meilleure écoute et information de la part des professionnels de santé sur les “effets secondaires identifiés dans cette étude et dans les précédentes“. Cependant, elle insiste pour rappeler que ce moyen de contraception présente de “nombreux avantages” et que “la plupart des femmes tolèrent bien les hormones externes, sans ressentir d’effets négatifs sur leur humeur”.