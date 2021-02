Covid-19 : la crise sanitaire ne se terminerait pas avant l’été 2022

Selon l’épidémiologiste et infectiologue Didier Pittet, la sortie de l’épidémie ne se ferait pas avant l’été 2022.

Depuis maintenant plus d’un an, la crise sanitaire de la Covid-19 sévit en France et à travers le monde. Alors que les campagnes de vaccination tournent plus ou moins à plein régime, un retour à la normale ne serait pas pour les mois à venir. En effet, l’infectiologue et épidémiologiste Didier Pittet a récemment déclaré qu’une sortie de cette crise ne se ferait pas avant l’été 2022.

Crise sanitaire : à quand un retour à la normale ?

Une question est sur toutes les lèvres en ce moment, quand est-ce qu’un retour à la normale sera-t-il possible ? En effet, la crise sanitaire commence à peser sur le moral de nombreuses personnes et l’interrogation sur une date de fin possible est pressante, que ce soit pour la santé mentale des citoyens ou financière pour les entreprises. Le Pf Didier Pittet, président de la mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise Covid-19 en France, a répondu à ce sujet au micro de France Inter le 18 février 2021.

Une sortie de l’épidémie pas avant l’été 2022 selon Didier Pittet

Inventeur de la formulation du gel hydroalcoolique, Didier Pittet déclare « On va pouvoir faire un premier bilan à l’été, mais ensuite on va se propulser vers l’automne, et à ce moment-là, il y aura certainement d’autres variants. Peut-être qu’il faudra d’autres vaccins, et il faudra ensuite pouvoir passer un automne qui ne sera pas un automne normal, ensuite l’hiver. Je crois que c’est en été 2022 qu’on pourra réellement faire un véritable bilan de la situation, et probablement que là, tout sera beaucoup plus facile ».

Le retour à la normale devrait ainsi plus ou moins s’opérer aux alentours de l’été 2022. L’épidémiologiste rassure tout de même en déclarant « on retournera au théâtre avant et il y aura d’autres activités sociales agréables ». Selon Didier Pittet, les prochains mois hivernaux ne vont pas venir à bout de la Covid-19, bien au contraire. « On est encore en hiver et on sait que les virus respiratoires aiment cette période », déclare-t-il.