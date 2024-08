Déconseillées par 60 Millions de consommateurs, ces 6 marques de jambon

Ces produits respectent les normes sanitaires et peuvent donc être consommés sans risque.

La bonne nouvelle réside cependant dans les résultats satisfaisants de certains jambons. Trois marques ont reçu une note supérieure ou égale à 15/20 : le jambon supérieur cuit à l’étouffée de Fleury Michon, le jambon « J’aime le jambon » de Fleury Michon et le jambon Le bon Paris à l’étouffée qualité supérieure d’Herta.

Quelques marques de jambon sont particulièrement pointées du doigt pour leur teneur excessive en nitrites ou en sel. Parmi elles, le jambon supérieur sans couenne de marque U, le jambon supérieur Label Rouge Monique Ranou et le jambon supérieur Saint-Alby vendu chez Lidl ont une teneur en nitrites préoccupante.

« Les nitrites sont directement incriminés, avec un niveau de preuve bien établi, dans les cancers de l’estomac et les cancers colorectaux », souligne Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer .

Le constat est alarmant : non seulement les jambons les moins chers contiennent plus de nitrites , des additifs alimentaires potentiellement cancérigènes, mais aussi une quantité excessive de sel, connue pour ses effets néfastes sur la santé.

Selon le magazine, certaines marques de jambon blanc contiennent un excès de sel, de nitrites et de conservateurs nuisibles pour la santé. Quelles sont les alternatives saines à ces produits?

