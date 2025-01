Découverte d’un nouveau groupe sanguin : ce mystère vieux de 50 ans résolu par des scientifiques

Après un demi-siècle de mystère, des scientifiques parviennent à identifier un nouveau groupe sanguin.

Tl;dr Découverte d’un nouveau groupe sanguin chez l’homme.

Le groupe sanguin nommé MAL est très rare.

La recherche approfondie peut sauver des vies.

Un mystère sanguin résolu

En 1972, une femme enceinte a eu son sang analysé, révélant une étrange absence moléculaire. Cinquante ans plus tard, cette curieuse omission a conduit à la découverte d’un nouveau groupe sanguin chez l’homme par des chercheurs britanniques et israéliens.

La nouvelle a été publiée en septembre dernier, marquant une étape majeure dans la compréhension des systèmes de groupes sanguins. « C’est une énorme réalisation », a déclaré la Dr Louise Tilley, hématologue au National Health Service britannique, qui a consacré près de 20 ans à étudier cette particularité sanguine.

La diversité des groupes sanguins

Bien que nous soyons tous plus familiers avec le système de groupe sanguin ABO et le facteur rhésus, les humains ont en réalité de nombreux systèmes de groupes sanguins différents. Ces derniers sont basés sur la variété des protéines et des sucres qui recouvrent la surface de nos cellules sanguines. Ces molécules antigéniques servent entre autres de marqueurs d’identification pour distinguer le « soi » du « non-soi », ce qui est essentiel lors des transfusions sanguines.

Un groupe sanguin rare

La plupart des groupes sanguins majeurs ont été identifiés au début du 20e siècle. Depuis, d’autres ont été découverts mais ne concernent qu’un petit nombre de personnes. C’est le cas du nouveau groupe sanguin. « Le travail a été difficile car les cas génétiques sont très rares », a expliqué la Dr Tilley.

La recherche a démontré que plus de 99,9 % des gens possèdent l’antigène AnWj qui manquait dans le sang de la patiente de 1972. Cet antigène se trouve sur une protéine de myéline et de lymphocyte, d’où le nom de groupe sanguin MAL attribué par les chercheurs.

Le rôle du groupe sanguin MAL

La protéine MAL joue un rôle vital dans la stabilité des membranes cellulaires et le transport cellulaire. De plus, il a été découvert que l’antigène AnWj n’est pas présent chez les nouveau-nés mais apparaît peu après la naissance.

Grâce à l’identification des marqueurs génétiques de la mutation MAL, les patients peuvent maintenant être testés pour déterminer si leur type de sang MAL négatif est héréditaire ou dû à une suppression, ce qui pourrait indiquer un autre problème médical sous-jacent.