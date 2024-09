Découvrez la Règle des 42% pour atteindre le bonheur professionnel

Au-delà des chiffres alarmants, le burn-out reste un sujet peu discuté. La « règle des 42% » est une approche accessible et réaliste, un premier pas vers la prise de conscience. Mais attention, elle ne remplace pas l’aide d’un professionnel en cas de mal-être persistant.

Cette répartition permet d’équilibrer les obligations quotidiennes et les activités épanouissantes.

Amélia et Emily Nagosaki, deux sœurs américaines, ont développé une technique simple pour prévenir le surmenage professionnel : la « règle des 42% ». Cette méthode, loin d’être une formule magique pour éradiquer le burn-out , est un repère pour établir des limites dans notre vie professionnelle. Elle préconise de consacrer 42% de notre temps au repos physique et mental, soit 10 heures sur une journée de 24 heures. Cette règle est simple à mettre en œuvre :

Nombreux sont ceux qui se sentent exténués dans leur vie professionnelle actuellement. Cela peut être un passage à vide temporaire ou le signe d’un épuisement professionnel, plus communément appelé « burn-out ». La situation est particulièrement préoccupante pour les femmes , qui sont deux fois plus susceptibles d’en souffrir que les hommes. Une étude belge récente indique que le nombre de travailleurs au bord du burn-out a grimpé de 60% depuis l’apparition du Covid-19 . Face à cette « épidémie de fatigue au travail » , il est crucial de réagir rapidement pour prévenir le burn-out.

