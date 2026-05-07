Réduire son stress : ce qu’il est réellement possible de faire pour apaiser son système nerveux

Contrairement à une idée répandue, il n’est pas possible de réinitialiser son système nerveux. Cependant, des stratégies existent pour réduire efficacement le stress et favoriser un meilleur équilibre mental au quotidien.

Tl;dr Le « reset » du système nerveux n’est pas prouvé.

Stress chronique mal géré par notre biologie moderne.

Stratégies validées : activité physique, sommeil, art, nature.

Système nerveux : entre mythes populaires et réalité scientifique

Depuis quelque temps, l’idée d’un « reset du système nerveux » envahit les réseaux sociaux et les discussions autour du bien-être. Beaucoup affirment qu’il serait possible de soigner ou « réinitialiser » leur système nerveux grâce à des retraites onéreuses ou des techniques miracles. Pourtant, la réalité scientifique se montre plus nuancée.

Le stress chronique, un défi pour notre biologie

Bien que nous soyons biologiquement équipés pour faire face à des menaces immédiates – grâce à l’action conjointe du système nerveux sympathique (qui active nos réponses de survie telles que « combat », « fuite », ou « sidération ») et du système parasympathique (chargé de restaurer le calme après une alerte), ces mécanismes ancestraux peinent à gérer le stress continu imposé par la vie moderne. Charges de travail importantes, précarité financière, responsabilités multiples : autant de facteurs qui débordent souvent nos capacités d’adaptation.

La notion de « surcharge du système nerveux », sans définition médicale précise, désigne souvent cet état où l’on se sent dépassé, même si l’on continue à fonctionner au quotidien. À la différence de l’ancien terme vague de « nervous breakdown », il ne s’agit plus d’un effondrement brutal mais d’une sensibilité accrue aux aléas du quotidien.

L’essor des explications biologiques… et leurs limites

Aujourd’hui, il est devenu courant d’expliquer la détresse psychique en invoquant la biologie ou le cerveau – une façon aussi de déstigmatiser ces difficultés. Cependant, recourir à des expressions comme « surcharge du système nerveux » peut donner une impression erronée d’irréversibilité ou encourager le glissement entre souffrance ordinaire et pathologie lourde.

Des théories comme celle – controversée – du polyvagal sont fréquemment mentionnées sur internet. Pourtant, un récent consensus parmi 39 experts a remis en question ses fondements scientifiques. De plus, présenter des fluctuations normales comme des signes que « quelque chose va mal » pourrait accroître l’anxiété collective.

Plutôt que de chercher un hypothétique « reset », il existe plusieurs mesures efficaces et accessibles pour atténuer le stress chronique :

Activité physique régulière

Sommeil suffisant

Méditation ou pleine conscience , y compris exercices respiratoires

, y compris exercices respiratoires Temps passé dans la nature

Pratique artistique : arts visuels, musique, danse ou théâtre

En cas de détresse persistante ou de difficultés à mettre en œuvre ces stratégies, il ne faut pas hésiter à solliciter un professionnel tel qu’un(e) psychologue. Les changements durables se construisent généralement dans la durée plutôt que par un coup de baguette magique. Anticiper et prévenir restent les clés pour préserver sa santé mentale avant que le corps ne lance ses signaux d’alerte.

Amy Loughman, maître de conférences en psychologie à l’Université de Melbourne