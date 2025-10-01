Un médecin livre ses conseils pour adopter une vie plus saine, en proposant une méthode accessible à tous. Cette approche, qu’il qualifie de « prescription simple », vise à améliorer le bien-être au quotidien grâce à des gestes faciles à intégrer.

Tl;dr Adoptez une alimentation riche en protéines et fibres.

Luttez contre la graisse abdominale et faites du sport.

Arrêtez alcool et tabac pour préserver votre santé.

Les fondements d’une santé durable

La question de la santé, souvent résumée par le proverbe « la santé, c’est la richesse », prend une dimension nouvelle face à la montée des maladies liées au mode de vie. Dans un monde rythmé par le stress chronique, la malbouffe et la sédentarité, chacun s’interroge : comment préserver son bien-être au quotidien ? Pour Dr. Anshul Sadhale, médecin à Goa et coach santé, inutile de chercher des solutions complexes : quelques ajustements constants suffisent à bâtir une meilleure vitalité physique et mentale.

Miser sur l’alimentation et l’exercice

Selon ce spécialiste, certains piliers restent incontournables. Il recommande notamment d’augmenter ses apports en protéines, essentielles à la structure des muscles, des os ou encore de la peau, tout en veillant à consommer suffisamment de fibres. Celles-ci participent activement au bon fonctionnement du système digestif et préviennent diverses maladies chroniques telles que les maladies cardiaques ou le diabète de type 2. En pratique, il conseille une ration quotidienne d’environ 100 g de protéines et 30 g de fibres. La supplémentation peut s’avérer utile si l’alimentation ne suffit pas — « whey protein is safe for you », affirme-t-il, ajoutant même « creatine is safe for healthy individuals ».

L’activité physique occupe une place centrale dans cette démarche. Mais contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas seulement de « perdre du poids », insiste le Dr Sadhale : construire sa masse musculaire est tout aussi crucial. Les bénéfices sont multiples : réduction des risques cardiovasculaires, prévention du diabète ou encore diminution des symptômes anxieux et dépressifs. Comme il le résume : « Hitting the gym is your responsibility ».

Lutte contre les risques majeurs

Un autre signal d’alarme souvent négligé concerne l’accumulation de graisse abdominale. Ce type particulier de graisse — dite viscérale — expose à un risque accru d’affections graves : infarctus, hypertension, maladies hépatiques ou certains cancers. Pour y faire face, voici quelques mesures clés préconisées :

S’obliger à l’exercice régulier.

Ajuster son alimentation pour limiter les excès caloriques.

Sensibiliser à la gravité du phénomène dès les premiers signes.

Zéro compromis sur alcool et tabac

Enfin, impossible d’ignorer les conséquences délétères du tabac et de l’alcool. Les chiffres sont sans appel : selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 2,6 millions de décès dans le monde étaient liés à l’alcool en 2019. Et le médecin prévient : « Même une goutte d’alcool est nocive ». Il rappelle avec force que « smoking and alcohol will kill you ».

La santé ne tient finalement qu’à peu de choses : constance dans les habitudes saines et vigilance face aux signaux d’alerte – autant d’atouts pour préserver cette précieuse richesse qu’est le bien-être.