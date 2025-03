5 petits jours de malbouffe suffisent à provoquer l’emprise de l’obésité sur votre cerveau

En seulement cinq jours, la consommation d'aliments malsains peut déclencher l'emprise de l'obésité sur votre cerveau.

Tl;dr Une consommation rapide de nourriture ultra-transformée peut réduire la sensibilité à l’insuline dans le cerveau.

Cette réduction persiste même après un retour à une alimentation normale, favorisant l’obésité.

L’activité physique régulière pourrait aider à restaurer la sensibilité à l’insuline dans le cerveau.

L’impact des aliments ultra-transformés sur le cerveau

Après une dure journée de travail ou lorsque le temps presse, la tentation de grignoter rapidement quelque chose de satisfaisant – comme des chips ou une barre de chocolat – peut être grande. Ces aliments ultra-transformés et riches en calories jouent un rôle significatif dans le développement de l’obésité. Mais jusqu’à présent, on ignorait les effets durables que ces aliments peuvent avoir sur le cerveau.

Étonnamment, même une consommation à court terme d’aliments malsains et très transformés peut réduire significativement la sensibilité à l’insuline dans le cerveau des personnes en bonne santé. Cet effet persiste même après un retour à une alimentation normale, comme le montre une récente étude que mes collègues et moi avons menée. Cela met en lumière le rôle important du cerveau dans le développement de l’obésité.

Insuline et rôle du cerveau

Une mauvaise répartition des graisses et une prise de poids continue sont liées à la réaction du cerveau à l’insuline. Chez une personne en bonne santé, l’insuline aide à contrôler l’appétit dans le cerveau. Cependant, chez les personnes obèses, l’insuline perd sa capacité à réguler les habitudes alimentaires, ce qui conduit à une résistance à l’insuline.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La résistance à l’insuline n’est pas la même pour tous

Mais tous les cerveaux ne réagissent pas de la même manière à l’insuline. De nombreuses personnes ont une réponse à l’insuline faible ou absente dans le cerveau, connue sous le nom de « résistance à l’insuline du cerveau« . Les personnes atteintes de cette résistance à l’insuline ont plus de fringales et de graisse abdominale.

La résistance à l’insuline dans le cerveau est-elle une question permanente ? Par le passé, il a été démontré qu’une activité physique régulière pendant une certaine période de temps peut restaurer la sensibilité à l’insuline dans le cerveau des personnes en surpoids et obèses. On peut supposer que cela pourrait également s’appliquer aux personnes de poids normal.

L’obésité est un problème mondial qui a plus que doublé au cours des deux dernières décennies. Le rôle du cerveau doit être pris en compte, car les mécanismes dans le corps qui conduisent à l’obésité sont plus complexes que simplement une mauvaise alimentation et un manque d’exercice.