Découvrez l’impact des épisodes de canicule sur votre santé mentale

La canicule peut bouleverser notre organisme et notre bien-être psychologique, provoquant ainsi de l'anxiété ou de l'agressivité. Les scientifiques prennent très au sérieux l'impact psychologique des fortes chaleurs. Mais vous, quel en est votre ressenti ?

TL;DR Les températures extrêmes affectent notre santé mentale.

La chaleur peut altérer nos capacités cognitives et notre comportement.

Se protéger et adopter de bons gestes est essentiel face aux vagues de chaleur.

L’effet des températures extrêmes sur notre santé mentale

L’impact des chaleurs extrêmes sur notre santé physique n’est plus à démontrer, mais il ne faut pas négliger leurs effets sur notre santé mentale non plus.

Alors que l’exposition à de fortes températures augmente le risque de déshydratation et de coups de chaleur, certaines études commencent à mettre en évidence les « dommages collatéraux » potentiels de la chaleur sur notre psyché.

La chaleur, une menace pour nos facultés cognitives

Une hausse significative du mercure peut affecter le fonctionnement de notre cerveau, rendant plus difficile la concentration et la prise de décision. Le stress thermique peut notamment entraver notre temps de réaction, nos capacités de réflexion et notre concentration.

Cette situation touche toutes les tranches d’âge, comme le révèle un rapport de l’UNICEF de 2023, qui souligne une répercussion préoccupante des vagues de chaleur sur l’éducation des enfants.

Des chercheurs de l’Université d’Oxford et de l’Université de Zurich ont montré un lien entre les températures élevées et une hausse des comportements agressifs. L’augmentation de l’impulsivité et de l’agressivité envers autrui serait en partie due à la perturbation de certains neurotransmetteurs régulant l’humeur, comme la sérotonine et la dopamine.

La menace invisible des vagues de chaleur

Outre la hausse de l’agressivité, l’observatoire européen du climat et de la santé mentale évoque également une augmentation du risque de suicide, en particulier chez les hommes. Les vagues de chaleur seraient également liées à une hausse des admissions en santé mentale et des visites aux urgences.

Le risque est des plus importants pour les personnes sous traitement psychotrope : en plus de potentiellement réduire l’efficacité de certains médicaments, les fortes chaleurs peuvent supprimer la sensation de soif, augmentant le risque de déshydratation et, par conséquent, de décès. Il a également été suggéré que la hausse des températures pourrait exacerber des maladies cérébrales comme Alzheimer, Parkinson ou encore la schizophrénie.

La nécessité d’une adaptabilité face aux défis climatiques

Si le tableau est sombre, il est essentiel de ne pas succomber au fatalisme. Afin de contrer ces effets dévastateurs, l’American Psychological Association souligne l’importance de s’adapter à ces défis climatiques. Chacun d’entre nous a la possibilité de limiter les risques en adoptant les bons gestes face aux vagues de chaleur : rester au frais, boire régulièrement, ou encore éviter de sortir aux heures les plus chaudes.