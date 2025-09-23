Démence : des chercheurs dévoilent des solutions efficaces et abordables pour limiter les risques

Des chercheurs dévoilent de nouvelles méthodes accessibles et efficaces pour limiter les risques de démence. Leurs travaux mettent en lumière des solutions simples, peu coûteuses et susceptibles d’avoir un impact significatif sur la prévention de cette maladie.

Tl;dr Changements de mode de vie réduisent le risque de démence.

Études majeures confirment l’efficacité des habitudes saines.

Prévenir la démence soulage familles et société.

Démence : une crise sanitaire silencieuse aux États-Unis

Si l’on observe, depuis deux décennies, une baisse encourageante des décès liés aux maladies cardiovasculaires, un autre fléau prend de l’ampleur : les décès dus à la maladie d’Alzheimer ont bondi de plus de 140 %. Près de 7,2 millions d’Américains âgés de plus de 65 ans vivent aujourd’hui avec cette forme de démence. Et selon les projections, ce chiffre pourrait atteindre près de 14 millions d’ici à 2060. Une progression qui inquiète autant les familles que les institutions, tant la prise en charge reste lourde pour tous.

L’importance capitale du mode de vie

Un fait marquant ressort des récentes analyses menées par des chercheurs du College of Medicine de Florida Atlantic University, publiées dans le The American Journal of Medicine. Près de 45 % du risque associé à la démence provient de facteurs environnementaux ou comportementaux sur lesquels il est possible d’agir. Ce constat bouscule une idée reçue : non, l’âge avancé n’est pas une fatalité conduisant inéluctablement à la perte des fonctions cognitives.

Parmi ces éléments modifiables figurent notamment :

La sédentarité prolongée ;

Une alimentation trop riche en produits transformés ou sucres ;

L’excès pondéral ou l’obésité ;

L’abus d’alcool et le tabagisme ;

Des pathologies chroniques telles que l’hypertension ou le diabète ;

L’isolement social ou psychique.

Coup de projecteur sur deux études internationales majeures

Deux essais cliniques retiennent particulièrement l’attention : le projet américain POINTER Trial, où des adultes à risque ayant bénéficié d’un accompagnement ciblé (activité physique, alimentation inspirée du régime méditerranéen/DASH, stimulation intellectuelle et engagement social) ont vu leurs facultés mnésiques progresser sur deux ans. De son côté, la Finlande avait déjà mis en lumière avec le FINGER Trial qu’associer plusieurs bonnes habitudes produisait davantage d’effets qu’une intervention isolée.

Miser sur la prévention au quotidien

Les scientifiques expliquent ce phénomène : l’exercice physique favorise la production du BDNF, protégeant ainsi les neurones et boostant la mémoire. Une alimentation équilibrée limite l’inflammation cérébrale et stabilise la glycémie. Cesser le tabac ou réduire sa consommation d’alcool préserve les connexions neuronales. Enfin, cultiver ses liens sociaux stimule constamment le cerveau face au stress.

Concrètement, quelques ajustements suffisent : marcher régulièrement, privilégier fruits et légumes frais, maintenir une vie sociale active, surveiller ses paramètres médicaux… Ces gestes simples pourraient permettre de diminuer jusqu’à 15 % les nouveaux cas chaque décennie. La prévention n’a rien d’un mirage inaccessible : elle allège aussi le fardeau pesant sur les proches et soignants. En somme, chacun dispose aujourd’hui des clés pour préserver sa santé cognitive face à la montée en puissance de la démence.