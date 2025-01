Démystifions ensemble : Idées reçues sur la vaccination contre le HPV

Découvrez les 11 idées reçues concernant la vaccination contre le HPV qu'il vous faut absolument connaître pour être bien informé.

Tl;dr La vaccination contre le HPV protège contre plusieurs cancers.

Des mythes persistent concernant la vaccination contre le HPV.

Il est essentiel que tous soient vaccinés pour une immunité collective.

La protection contre le HPV : un vaccin essentiel

Le vaccin contre le HPV (Virus du Papillome Humain) est une arme efficace dans la lutte contre divers cancers, notamment ceux du col de l’utérus, de l’anus, de la gorge, ainsi que les verrues génitales. Ce vaccin, dont l’efficacité est optimale lorsqu’il est administré avant l’exposition au virus, est généralement recommandé chez les préadolescents âgés de 11 à 12 ans, bien qu’il puisse être administré jusqu’à l’âge de 45 ans. Il stimule le système immunitaire pour développer une protection durable contre les souches à haut risque du HPV.

Une vaccination généralisée pour une protection collective

En plus de protéger les individus, la vaccination généralisée réduit la prévalence globale des infections à HPV, contribuant ainsi à l’immunité collective et à la prévention du cancer à grande échelle.

Lutter contre les mythes

Plusieurs idées reçues persistent autour de la vaccination contre le HPV, menant parfois à une sous-vaccination. Parmi ces mythes, on compte notamment celui qui prétend que le vaccin favoriserait les comportements sexuels à risque chez les adolescents, ou encore celui qui suggère qu’il n’est pas nécessaire de vacciner les enfants avant qu’ils ne soient sexuellement actifs.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La vaccination : un outil de prévention primordial

Il est essentiel de noter que le vaccin contre le HPV reste efficace même après le premier rapport sexuel et qu’il est recommandé même en cas d’infection antérieure. De plus, malgré le rôle crucial des frottis cervicaux et des check-ups annuels dans la détection précoce de certaines maladies, le vaccin reste un outil de prévention primordial contre les lésions précancéreuses du col de l’utérus et d’autres cancers liés au HPV.

Il est donc crucial de faire taire ces mythes et de promouvoir une vaccination généralisée pour assurer une protection collective contre le HPV. Pour conclure, comme le souligne le Dr Madhavi Nair, consultant en oncologie chirurgicale à l’hôpital Manipal Varthur, « il est important pour l’immunité individuelle et collective que le vaccin contre le HPV soit administré à tous ».