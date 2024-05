Dépistage et prévention des cancers : selon un rapport, la France est à la traîne en Europe

Cela est surtout dû à “la peur d’apprendre une mauvaise nouvelle”, explique-t-il. Il insiste sur l’impératif de sensibiliser, de convaincre et de faciliter l’accès aux programmes de dépistage afin d’améliorer ces chiffres dans un futur proche.

Selon Thierry Breton, directeur général de l’Institut national du cancer, un dépistage précoce permet de bien meilleures chances de guérison . Malgré les rappels et invitations de l’ Assurance maladie pour les dépistages, le taux de participation reste faible.

“En France, on continue à fumer”, déplore l’expert avec une pointe d’amertume. De plus, le “manque de la couverture vaccinale contre le virus HPV”, responsable de nombreux cancers, ajoute à la gravité de la situation.

D’un autre côté, la prise en charge et les soins du cancer en France sont exemplaires . Cinq ans après un diagnostic de cancer du sein, 87% des patientes sont toujours en vie, comparativement à 83% en Europe. Le cancer de la prostate affiche des chiffres similaires, avec un taux de survie de 93% en France après cinq ans, contre 87% en Europe.

Bien que la France affiche un taux de survie élevé face aux différents cancers, elle accuse un certain retard en matière de dépistage et de prévention, d'après un rapport de l'Organisation européenne du cancer publié le 13 mai. Par exemple, moins de la moitié des femmes participent aux dépistages du cancer du sein. Ne serait-il pas temps de repenser nos stratégies de prévention ?

