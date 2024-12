Dépression hivernale : Comment le froid peut déclencher le Trouble Affectif Saisonnier

Comment la chute des températures hivernales peut déclencher le Trouble Affectif Saisonnier (TAS), communément appelé "déprime hivernale".

Tl;dr Le trouble affectif saisonnier (TAS) est une forme de dépression liée aux saisons.

Le TAS est principalement dû à une diminution des heures de lumière du jour pendant l’hiver.

Il existe des traitements efficaces pour le TAS, comme la thérapie par la lumière, la psychothérapie et les médicaments.

Comprendre le trouble affectif saisonnier (TAS)

L’hiver peut apporter son lot de morosité, affectant l’humeur de nombreuses personnes à mesure que les jours raccourcissent et que les températures baissent. Pour certains, ces sentiments peuvent évoluer en un trouble plus grave connu sous le nom de trouble affectif saisonnier (TAS) – une forme de dépression associée aux changements de saisons.

Le TAS survient principalement en fin d’automne et en hiver, lorsque les heures de lumière du jour sont moins nombreuses. Il ne faut pas le confondre avec ce que l’on appelle communément « la déprime hivernale », qui est un sentiment de tristesse passager. Le TAS, en revanche, nécessite un traitement et peut avoir des effets à long terme, limitant le fonctionnement normal et la motivation.

Causes et symptômes du TAS

« La cause précise du TAS reste incertaine, mais il est généralement associé à une perturbation de l’horloge interne du corps, ou rythme circadien, causée par une diminution de l’ensoleillement », explique le Dr Ritu Jha, neurologue. Les symptômes courants du TAS comprennent la tristesse persistante, l’anxiété, l’irritabilité, la fatigue, des troubles du sommeil, des changements d’appétit, et des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Traitement du trouble affectif saisonnier

Selon le Dr Saurabh Mehrotra, psychiatre, « le TAS peut être traité avec des thérapies telles que la thérapie par la lumière, la psychothérapie, les antidépresseurs et les suppléments de vitamine D ». Les modifications du mode de vie, telles que l’exposition à la lumière du jour, l’exercice régulier et une alimentation saine, peuvent également aider. Il est crucial de consulter un professionnel de la santé mentale pour un plan de traitement adapté.

Conclusion

Le TAS nous rappelle le lien significatif entre notre santé mentale et les influences environnementales. Prendre l’initiative d’identifier et de traiter les symptômes peut aider les gens à mieux faire face à la saison hivernale.