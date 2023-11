Dermatillomanie : Découvrez ce trouble obsessionnel touchant de nombreux Français

Près de 900 000 Français souffrent de dermatillomanie, un trouble compulsif qui les pousse à manipuler obsessionnellement leur peau. Et vous, connaissez-vous quelqu'un touché par cette condition ?

Tl;dr La dermatillomanie est un trouble obsessionnel affectant près de 900.000 Français.

Ce TOC provoque une envie irrépressible de triturer la peau, causant plaies et cicatrices.

Le trouble est souvent suivi d’un sentiment de culpabilité et de honte.

Divers traitements existent, combinant soins dermatologiques, psychothérapie et médicaments.

La dermatillomanie, une obsession nocive de la peau

La dermatillomanie, aussi appelée trouble d’excoriation, est un trouble obsessionnel compulsif qui se manifeste par une irrépressible envie de triturer sa peau. Cette pathologie, largement méconnue, touche près de 900.000 personnes en France, principalement des femmes.

Des gestes compulsifs aux conséquences visibles

Les individus affectés sont constamment en quête d’“imperfections” à éliminer de leur peau. Ces imperfections, parfois réelles mais souvent imaginaires, sont la cible de grattages, percements et frottements incessants. Cette obsession peut induire des plaies et des cicatrices sur diverses parties du corps telles que le visage, le ventre, les épaules, le cuir chevelu, la nuque, les mains et la zone pubienne.

Un trouble psychologique profond

Malgré un soulagement temporaire suite à ces gestes, les personnes touchées ressentent souvent une culpabilité et une honte intense par la suite. De ce fait, elles tentent généralement de dissimuler les stigmates de leur trouble sous du maquillage ou des vêtements.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Traitement de la dermatillomanie : une approche multi-facettes

La dermatillomanie est souvent liée à des troubles nerveux, de l’anxiété ou des dépressions. Son traitement nécessite une prise en charge globale : soins dermatologiques pour guérir les plaies, psychothérapie pour comprendre et gérer les déclencheurs de la crise, et parfois, un traitement médicamenteux, comme des antidépresseurs.