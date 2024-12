Des anomalies dans les ondes cérébrales pourraient signaler un TDAH, selon un expert

Selon un expert, des anomalies dans les ondes cérébrales pourraient être un indicateur du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Tl;dr Le TDAH est une différence neurodéveloppementale et non un trouble comportemental.

Des facteurs génétiques importants jouent un rôle dans le TDAH, avec 74% des cas héréditaires.

Les neurosciences offrent de nouvelles méthodes pour diagnostiquer le TDAH, au-delà des observations comportementales.

Comprendre le TDAH : une différence neurodéveloppementale

Contrairement aux idées reçues, les enfants atteints de TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) ne souffrent pas d’un trouble comportemental. Ils ne sont pas paresseux, ni dénués de bonnes manières et de limites. Leur cerveau se développe simplement différemment, ce qui entraîne des patterns d’activité neurologique et des différences neurochimiques distincts. En raison de ces particularités, le TDAH est considéré comme une différence de développement neurologique.

Le TDAH : un héritage génétique

Si des facteurs de risque ont été identifiés, comme le tabagisme maternel pendant la grossesse ou un faible poids à la naissance, ils n’ont pas été prouvés comme cause directe de TDAH. Les facteurs génétiques jouent un rôle bien plus important, avec 74% des cas de TDAH qui sont héréditaires.

Des outils neuroscientifiques pour diagnostiquer le TDAH

Actuellement, les diagnostics de TDAH sont principalement établis par des observations cognitives et comportementales. Néanmoins, la recherche en neurosciences offre une nouvelle perspective, avec l’émergence d’outils qui ne se basent plus sur l’observation comportementale, mais étudient les patterns d’activité cérébrale. Grâce à des algorithmes mathématiques, ces outils fournissent des informations sur la similitude de l’activité cérébrale d’un individu avec celle d’autres personnes atteintes de TDAH.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des différences cérébrales significatives

Des techniques d’imagerie cérébrale, comme l’IRM, ont révélé des différences notables dans certaines régions du cerveau chez les personnes atteintes de TDAH. Ces différences concernent notamment le corps calleux, le lobe frontal et le noyau caudé. De plus, une diminution du volume cortical a également été observée dans des régions comme le cortex frontal, temporel, pariétal et occipital.