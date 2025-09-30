Des cernes sous les yeux pourraient trahir des troubles rénaux, hépatiques et bien d’autres maladies

Des cernes sous les yeux peuvent être plus qu’un simple signe de fatigue. Leur apparition peut aussi révéler des troubles de santé sous-jacents, notamment des maladies rénales ou hépatiques, nécessitant parfois une attention médicale.

Tl;dr Cernes persistants : parfois signe d’un trouble organique.

Foie, reins, digestion ou hormones souvent impliqués.

Consultez un professionnel si les symptômes durent.

Des cernes au-delà de la fatigue : que révèlent-ils vraiment ?

Lorsque des cernes foncés persistent sous les yeux, bien après une nuit réparatrice, il devient pertinent de s’interroger sur leur origine. Si le manque de sommeil reste un coupable fréquent, la réalité s’avère souvent plus complexe. Au fil des études, notamment celles publiées par le NIH, le lien entre ces ombres sous les yeux et des déséquilibres internes s’éclaircit : reins, foie, digestion ou variations hormonales peuvent être en cause.

Fonctions rénales et hépatiques : des signaux à ne pas négliger

Certains spécialistes relèvent que le dysfonctionnement du foie ou des reins influence notablement l’apparition de ces taches sombres. Quand le foie peine à filtrer les toxines – en cas d’inflammation chronique ou de surcharge graisseuse –, la peau sous les yeux prend une teinte plus terne. Une étude signale qu’environ un cinquième des personnes atteintes de pathologies hépatiques présentent ce symptôme visible. Du côté des reins, une filtration moins efficace entraîne accumulation de toxines et rétention d’eau, favorisant les cernes persistants et le teint fatigué. La médecine traditionnelle va jusqu’à associer peau sèche et relâchement général à une faiblesse rénale.

Face à ces signes, quelques habitudes peuvent aider :

Adopter une alimentation riche en protéines variées (œufs, poisson…)

Diminuer l’alcool et les produits transformés

S’hydrater suffisamment et pratiquer une activité physique régulière

Dérèglements hormonaux et troubles digestifs : deux autres pistes fréquentes

Chez certaines femmes, on remarque que des cycles menstruels irréguliers ou douloureux se traduisent par des cernes accentués. Selon la tradition médicale asiatique, cette « stagnation froide » entrave la circulation sanguine au niveau du visage. D’autres causes méconnues résident dans des troubles digestifs comme la gastrite chronique. Une inflammation répétée de l’estomac perturbe l’absorption nutritionnelle ; résultat : teint pâle ou tirant vers le gris, fatigue tenace.

Prendre soin de son système digestif passe par une alimentation adaptée (petits repas fréquents, moins d’épices irritantes), mais aussi par une gestion attentive du stress qui peut aggraver les symptômes.

Cernes : quand consulter et quelles solutions adopter ?

Il arrive que les cernes soient aggravés par des allergies nasales chroniques ou une congestion sinusale – un phénomène accentuant la coloration bleutée sous l’œil. Toutefois, lorsque ces marques résistent à toute amélioration du mode de vie ou s’accompagnent d’autres signes inhabituels (fatigue extrême, œdème…), il convient sans hésiter de consulter un spécialiste.

En attendant un diagnostic précis, quelques gestes simples (compresse fraîcheur, légumes riches en antioxydants) permettent d’atténuer l’effet visuel. Mais restons lucides : surveiller ses cernes revient parfois à écouter ce que son corps a à dire sur sa santé globale.