Des chercheurs identifient l’en-cas idéal pour stimuler la mémoire et les capacités cérébrales

Des chercheurs ont identifié une collation particulièrement efficace pour améliorer la mémoire et les capacités cognitives. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour soutenir la santé cérébrale grâce à l’alimentation, selon les résultats présentés dans une récente étude scientifique.

Tl;dr Les cacahuètes boostent mémoire et flux sanguin cérébral.

Étude néerlandaise : 60g/jour, effets positifs après 16 semaines.

Snack abordable, riche en protéines et bons lipides.

Cacahuètes : l’atout abordable pour la santé du cerveau

Oubliez les compléments onéreux : selon une étude récente menée par le Maastricht University Medical Center aux Pays-Bas, un simple snack pourrait bien transformer la santé de votre cerveau. Les chercheurs ont mis en lumière les bénéfices notables des cacahuètes, consommées quotidiennement, sur la mémoire et la circulation sanguine cérébrale chez les plus de soixante ans. Ces conclusions, publiées dans la revue Clinical Nutrition, ouvrent une piste prometteuse face au défi grandissant du vieillissement cognitif.

Une étude aux résultats surprenants

Pendant seize semaines, trente-et-un adultes âgés de 60 à 75 ans ont introduit 60 grammes de cacahuètes non salées et grillées avec leur peau dans leur alimentation quotidienne. Peu importe qu’ils les grignotent le matin ou l’après-midi, d’un seul coup ou réparties sur la journée : tous ont montré des améliorations notables à l’issue des tests. En moyenne, le flux sanguin cérébral global (CBF) a progressé de 3,6 %, tandis que les capacités de mémoire verbale augmentaient de près de 6 %. À noter également une diminution de la pression artérielle systolique.

À ce propos, Peter Joris, chercheur principal au sein du département Nutrition et Sciences du Mouvement (NUTRIM), souligne : « Le CBF est un indicateur clé de la santé vasculaire cérébrale ; il reflète l’apport d’oxygène et de nutriments nécessaires au maintien du cerveau. » Le constat se confirme : ces petites graines croquantes améliorent le flux sanguin notamment dans les lobes frontal et temporal — zones cruciales pour les fonctions cognitives.

Cacahuètes : un profil nutritionnel remarquable

Riches en protéines végétales, sources importantes de L-arginine, acide aminé essentiel pour la santé vasculaire, mais aussi pleines d’acides gras insaturés et polyphénols, les cacahuètes cochent toutes les cases d’un allié nutritionnel accessible. Voici quelques chiffres clés pour 100g selon l’USDA :

Protéines : 25,8g

Lipides totaux : 49,2g dont majoritairement insaturés

Fibres : 8,5g

De surcroît, le choix des cacahuètes grillées avec leur peau n’est pas anodin : cette enveloppe concentre davantage d’antioxydants naturels.

Mise en perspective et précautions

Alors que le nombre mondial de personnes atteintes de démence pourrait frôler les 139 millions en 2050 selon l’OMS, intégrer ce snack bon marché dans son quotidien apparaît comme une mesure préventive pertinente. Pourtant, un bémol subsiste : certains développent une allergie à cet aliment.

Sans miracle ni promesse excessive — rappelons-le — il s’agit là d’une option simple pour soutenir sa mémoire… mais toute modification alimentaire mérite l’avis d’un professionnel de santé.