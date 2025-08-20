Mâcher, un geste anodin qui dynamise mémoire et concentration : ce que révèle la science

Des recherches récentes révèlent qu’une action aussi banale que mâcher pourrait avoir des effets insoupçonnés sur nos capacités cérébrales. Cette habitude quotidienne serait liée à une amélioration de la mémoire et de la concentration.

Tl;dr Mâcher des aliments durs booste le glutathion, un antioxydant pour le cerveau.

Un taux élevé de glutathion permet d’améliorer la mémoire et les fonctions cognitives.

Les aliments croquants stimulent naturellement cette défense cérébrale.

Mâcher : un geste anodin, des effets insoupçonnés sur le cerveau

Derrière le simple acte de mâcher se cache peut-être une arme inattendue pour la mémoire et les fonctions cognitives. Une équipe de chercheurs coréens s’est intéressée à l’impact de la mastication sur le cerveau, révélant que croquer dans des aliments un peu plus résistants que le traditionnel chewing-gum pourrait doper nos capacités cérébrales. Ce sont ainsi des matériaux plus fermes, comme un bâtonnet en bois, qui ont été mis à l’épreuve auprès de jeunes adultes en bonne santé.

Un antioxydant clé : le glutathion

Au cœur de cette découverte figure un acteur majeur, souvent méconnu du grand public : le glutathion. Produit naturellement par nos cellules, ce puissant antioxydant protège le cerveau contre les radicaux libres et autres molécules nocives. Un déficit chronique en glutathion est régulièrement associé à des maladies dégénératives telles qu’Alzheimer ou Parkinson. D’où l’intérêt grandissant pour tout ce qui permet d’en stimuler la production.

L’expérience coréenne : mâcher pour penser mieux ?

Concrètement, 52 étudiants universitaires ont participé à cette étude publiée dans la National Library of Medicine. Ils se sont prêtés à un protocole original : mastiquer pendant cinq minutes soit du chewing-gum, soit un petit morceau de bois, selon une cadence précise (alternance de 30 secondes d’action et de repos). Grâce à une technique d’IRM avancée – la MEscher-Garwood Point RESolved Spectroscopy (MEGA-PRESS) –, les scientifiques ont mesuré le niveau de glutathion dans la région frontale du cerveau, celle qui pilote attention et prise de décision.

Le résultat a surpris : seule la mastication d’un matériau dur a entraîné une hausse significative du glutathion cérébral. Les performances lors des tests mémoriels – notamment la restitution d’histoires ou de détails précis – étaient aussi nettement meilleures chez ces participants. La liste suivante résume les principaux constats :

Mâcher du bois augmente sensiblement les niveaux de glutathion.

Aucune amélioration n’a été constatée avec le chewing-gum mou.

Les sujets ayant mâché plus dur retenaient mieux certains faits.

Mieux manger pour mieux penser ?

Ces résultats interrogent nos habitudes alimentaires. Faut-il vraiment croquer des bouts de bois pour stimuler son cerveau ? Probablement pas. Cependant, intégrer dans son alimentation quotidienne des aliments fermes – carottes, pommes, fruits à coque ou légumes croquants – pourrait naturellement soutenir notre défense cérébrale. Finalement, comme souvent en santé, il semble que quelques gestes simples suffisent parfois à influencer durablement notre bien-être cognitif. Reste à voir si ces premiers résultats ouvriront la voie à d’autres recherches ou inspireront nos menus quotidiens…