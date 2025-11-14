Des chercheurs percent le secret génétique qui pourrait résoudre la pénurie d’organes pour les greffes

Des chercheurs annoncent avoir identifié un élément génétique crucial, offrant une avancée majeure pour la transplantation d’organes. Cette découverte pourrait permettre de pallier durablement le manque d’organes disponibles pour les patients en attente de greffes.

Tl;dr Des porcs génétiquement modifiés offrent un nouvel espoir.

Des essais cliniques montrent une survie prolongée après greffe.

Des défis restent : rejet immunitaire, virus, régulation.

La « clé génétique » : une révolution en marche

L’univers de la transplantation connaît une effervescence rarement égalée. Lors d’un récent congrès international sur la xénogreffe à Genève, des centaines de scientifiques ont convergé pour célébrer ce que beaucoup qualifient désormais de « tournant historique ». Après des décennies marquées par la pénurie mondiale d’organes humains, la transplantation d’organes issus de porcs génétiquement modifiés apparaît soudain comme une issue plausible, voire imminente.

L’essor mondial de la xénogreffe

Impossible d’ignorer l’élan pris par le domaine ces derniers mois. Des exemples concrets alimentent l’espoir : un homme en Nouvelle-Angleterre et une femme en Chine ont chacun vécu plus de six mois grâce à un rein de porc modifié — durée inédite pour ce type de greffe. Derrière ces réussites, on trouve des entreprises telles que United Therapeutics, qui teste déjà des reins porcins porteurs de dix modifications génétiques ciblées, ou encore eGenesis, décidée à aller jusqu’à soixante-neuf modifications afin de contrer rejet immunitaire, caillots et risques viraux.

La Chine accélère aussi le mouvement : alors que plus d’un million de Chinois souffrent d’insuffisance rénale, le pays érige actuellement le plus grand centre mondial d’élevage de porcs transgéniques destinés aux greffes. Face au constat glaçant dressé par l’OMS — seuls 10 % des besoins mondiaux sont aujourd’hui couverts — nombre d’experts entrevoient dans la xénogreffe une piste décisive.

Enjeux et obstacles sur le chemin clinique

Bien sûr, tout n’est pas réglé pour autant. Le fonctionnement parfois imparfait des organes transplantés reste un frein : certaines greffes provoquent par exemple une fuite excessive de protéines, symptôme alarmant connu sous le nom de protéinurie. Les chercheurs tentent encore d’élucider si ce souci peut être contrôlé médicalement ou nécessite des modifications génétiques supplémentaires chez le porc.

Autre préoccupation majeure : la menace virale. Même élevés dans des conditions stériles, les porcs peuvent véhiculer du matériel viral dans leurs organes. Ainsi, lors d’une transplantation récente à NYU Langone Health, on a détecté l’ARN d’un pestivirus atypique porcin (APPV). Un chercheur résume l’enjeu ainsi : « L’ARN seul n’est pas infectieux, mais cela souligne pourquoi dépistage et surveillance sont cruciaux. »

Pour clarifier cette situation complexe, il est utile de rappeler quelques points majeurs :

Rejet immunitaire : La compatibilité reste à optimiser pour éviter la protéinurie.

La compatibilité reste à optimiser pour éviter la protéinurie. Sécurité virale : Détection régulière nécessaire pour prévenir tout risque zoonotique.

Détection régulière nécessaire pour prévenir tout risque zoonotique. Lacunes réglementaires : Un tiers des pays européens n’a pas encore légiféré sur la question.

Avenir et prudence dans l’euphorie scientifique

Certains rappellent que les espoirs doivent s’accompagner d’une vigilance accrue. Pour beaucoup, la situation rappelle celle du début des années 1980 avant l’avènement majeur de la cyclosporine en transplantation humaine. Des patients interrogés expriment leur enthousiasme mêlé d’inquiétudes : dès lors qu’un risque viral pourrait toucher leur entourage ou leur communauté, l’hésitation s’installe.

La voie semble toutefois tracée : entre prudence réglementaire et optimisme pragmatique, la promesse d’organes « humanisés » issus du génie génétique ne relève plus seulement du rêve scientifique. Selon un expert rencontré sur place : « Nous ne spéculons plus ; nous observons les premiers succès réels chez nos patients — et c’est toute la donne qui change. »