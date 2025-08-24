Des chercheurs révèlent l’existence d’un mécanisme secret activant la combustion des graisses

Des chercheurs ont identifié un mécanisme jusque-là inconnu qui permettrait à l’organisme de transformer les cellules graisseuses en véritables brûleurs de calories, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles stratégies potentielles pour lutter contre l’obésité.

Tl;dr Cystéine clé dans la perte de poids métabolique.

Déficit en cystéine transforme la graisse blanche en brune.

Stratégies minceur pourraient dépasser la simple réduction calorique.

Un acide aminé sous les projecteurs de la recherche

Il arrive, parfois, que la science bouscule les idées reçues sur le contrôle du poids. Récemment, une étude dirigée par des chercheurs américains vient d’identifier un acteur jusqu’ici peu soupçonné : la cystéine, un acide aminé présent dans de nombreux aliments riches en protéines. Si l’on savait que réduire ses apports caloriques menait souvent à une perte de poids, le rôle précis de cette molécule restait mystérieux.

La cystéine, chef d’orchestre caché du métabolisme ?

À travers une expérience minutieuse menée sur des souris, l’équipe pilotée par Krisztian Stadler du Pennington Biomedical Research Center a révélé que priver l’organisme de cystéine déclenche un bouleversement spectaculaire : les animaux incapables de synthétiser cet acide aminé ont perdu entre 25 et 30 % de leur masse corporelle en seulement une semaine, à condition qu’aucun apport extérieur ne compense ce déficit. L’explication ? Ce manque favorise la conversion de la graisse blanche, celle qui s’accumule, en graisse brune, laquelle brûle les calories pour produire de la chaleur – une véritable « moteur biologique » selon les auteurs.

Les chercheurs se sont également penchés sur des données issues d’un essai clinique impliquant 238 personnes soumises à un régime hypocalorique. Là encore, le niveau de cystéine dans les tissus adipeux chutait chez ces individus, suggérant que ce mécanisme pourrait aussi s’observer chez l’humain.

Pistes thérapeutiques… mais précautions impératives

Imaginer cibler spécifiquement la cystéine pour agir sur le métabolisme fait rêver certains scientifiques : selon Krisztian Stadler, cela pourrait mener à des stratégies où l’on ne miserait plus uniquement sur la réduction des calories. Cependant, prudence : chez la souris privée totalement de cystéine, cette chute drastique du poids devenait rapidement dangereuse pour sa santé – preuve que cet acide aminé reste indispensable à bien d’autres fonctions vitales, notamment le maintien de l’équilibre redox.

Ainsi, s’il est tentant d’envisager un jour des traitements jouant sur ce levier biochimique précis, il faudra composer avec l’extrême complexité des processus métaboliques humains.

Une compréhension renouvelée du métabolisme énergétique

Comme le résume joliment Eric Ravussin, également du Pennington Biomedical Research Center : « La rétro-traduction d’un essai humain de restriction calorique a permis d’identifier un nouvel acteur dans le métabolisme énergétique. » Chaque avancée révèle combien notre organisme réagit à une multitude d’influences subtiles — loin des recettes miracles promises par certains régimes.