Une étude révèle que la perte de poids sous GLP-1 réduit les risques de maladies

Selon une récente étude, la perte de poids obtenue grâce aux médicaments à base de GLP-1 serait associée à une diminution du risque de développer certaines maladies, mettant en lumière les bénéfices potentiels de ces traitements pour la santé globale.

Tl;dr Perdre du poids avec les GLP-1 réduit certains risques associés.

Les bénéfices dépendent surtout de la perte réelle de poids.

Arrêter le traitement trop tôt limite l’effet protecteur.

Des résultats concrets sur le terrain

Dans le contexte actuel, où les traitements contre l’obésité suscitent autant d’attentes que d’interrogations, une étude menée par des chercheurs de l’University of Liverpool, dévoilée lors du prochain European Congress on Obesity (ECO 2026), offre un éclairage inédit sur l’efficacité réelle des médicaments à base de GLP-1, tels que Ozempic, Wegovy ou encore Mounjaro. Jusqu’ici, leur capacité à favoriser une perte pondérale était déjà établie. Pourtant, la question restait posée : ce recul du poids influe-t-il vraiment sur les risques de maladies liées à l’obésité ?

Mécanismes et suivi des patients américains

Rappelons que les traitements ciblant le GLP-1 imitent une hormone clé qui régule l’appétit, la sécrétion d’insuline et la glycémie, tout en ralentissant la digestion. Les molécules plus récentes, telles que celles agissant aussi sur le GIP, interviennent également sur le métabolisme des graisses et la gestion de l’insuline. Pour cerner leur impact global, les scientifiques ont analysé près de 90 000 dossiers médicaux de patients américains ayant débuté un traitement GLP-1 ou GLP-1/GIP entre janvier 2021 et juin 2024. Les variations d’IMC ont été surveillées pendant un an ; les conséquences médicales, elles, ont été scrutées en moyenne sur onze mois après ce suivi.

L’impact réel dépend du poids perdu… et de la persévérance

Il ressort nettement des données que seuls les patients ayant réussi à réduire leur IMC voient leur risque baisser pour plusieurs pathologies associées à l’obésité :

-37 % pour l’arthrose (perte ≥15 % d’IMC)

pour l’arthrose (perte ≥15 % d’IMC) -30 % pour la maladie rénale chronique

pour la maladie rénale chronique -69 % pour l’apnée obstructive du sommeil

pour l’apnée obstructive du sommeil -32 % pour l’insuffisance cardiaque

À l’inverse, chez ceux dont le poids ne diminuait pas ou augmentait malgré le traitement, le risque pour certaines maladies – comme l’apnée du sommeil ou l’insuffisance cardiaque – s’avérait même supérieur.

Derrière la statistique, une réalité nuancée

Fait marquant : environ la moitié des participants a abandonné le traitement avant un an. Cette donnée relativise d’autant plus les effets observés et rappelle que ces bénéfices restent tributaires d’une perte de poids effective et maintenue. Comme le soulignent les auteurs : « Dans cette étude en conditions réelles où la moitié des patients a interrompu le traitement GLP-1 dans l’année suivant son initiation, ne pas perdre de poids s’accompagnait de conséquences cliniques défavorables tandis qu’une réduction plus importante réduisait les risques. » Ainsi, obtenir – et surtout conserver – une perte pondérale semble bien être la clef pour profiter pleinement des atouts offerts par ces nouveaux traitements contre l’obésité.