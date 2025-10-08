Des cheveux gris précoces pourraient révéler un manque de cette vitamine essentielle

L’apparition prématurée de cheveux gris pourrait révéler une carence en vitamines, selon des spécialistes. Ce signe visible incite à s’interroger sur l’équilibre nutritionnel et l’importance de certains nutriments pour la santé capillaire.

Tl;dr Carences en vitamines accélèrent l’apparition des cheveux gris.

B12, D, cuivre et zinc essentiels pour la pigmentation.

Alimentation variée et exposition au soleil recommandées.

Cheveux gris : le rôle souvent sous-estimé des carences vitaminiques

Certains découvrent leurs premiers cheveux gris avec étonnement, parfois même une pointe d’inquiétude. Si l’hérédité et le temps restent des facteurs majeurs, les recherches récentes nuancent ce constat : la qualité de notre alimentation jouerait un rôle décisif dans l’apparition prématurée de ces mèches argentées. En 2022, une étude publiée dans l’International Journal of Dermatology a mis en lumière un lien entre la baisse de certains apports nutritionnels et la dépigmentation précoce du cheveu.

Des vitamines clés pour préserver la couleur naturelle

Pourquoi donc nos cheveux perdent-ils leur éclat d’origine ? La réponse réside principalement dans le ralentissement de la production de mélanine, ce pigment fabriqué par les mélanocytes des follicules pileux. Or, plusieurs vitamines – en particulier les B12, B5, B7 (biotine) et D – conditionnent le bon fonctionnement de ces cellules pigmentaires. Par exemple, un manque de vitamine B12, essentielle à la synthèse de l’ADN et à la formation des globules rouges, entrave directement la vitalité du cheveu. Selon les chercheurs, ceux qui présentent une carence manifeste voient blanchir leur chevelure plus tôt.

Même constat pour la vitamine D, connue pour soutenir globalement la santé des follicules pileux : ses faibles taux sont fréquemment associés à l’apparition prématurée du gris. Pour compléter ce panorama nutritionnel, il convient également de citer la biotine (B7), impliquée dans la résistance capillaire, ou encore la B5 (acide pantothénique), qui favorise le renouvellement cellulaire.

Métaux essentiels et conseils pratiques au quotidien

Au-delà des seules vitamines, certains minéraux méritent notre attention. Les scientifiques rappellent que le cuivre, le zinc et le fer interviennent dans la production ou le maintien du pigment naturel du cheveu. Un déficit prolongé en cuivre est notamment pointé du doigt pour accélérer l’arrivée des cheveux blancs chez les plus jeunes.

Concrètement, comment intégrer ces nutriments essentiels ? Pour optimiser sa routine capillaire et limiter l’apparition précoce du gris, il est recommandé :

D’adopter une alimentation riche en œufs, produits laitiers, poissons gras, légumineuses, noix ou céréales complètes.

D’exposer régulièrement sa peau à la lumière du soleil afin d’activer naturellement la synthèse de vitamine D.

D’envisager un suivi médical pour détecter toute carence éventuelle.

Soutenir ses cheveux au fil des années

Il n’existe pas de solution miracle pour inverser complètement le processus. Néanmoins, agir sur son hygiène de vie – équilibre alimentaire, gestion du stress, contrôle régulier des apports vitaminiques – pourrait permettre à chacun de conserver plus longtemps l’éclat originel de sa chevelure. L’essentiel reste donc d’apporter à son organisme tous les éléments nécessaires afin que les mélanocytes continuent leur travail aussi longtemps que possible.