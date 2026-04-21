Des décennies de recherches disculpent le fluorure dans l’eau potable d’effets négatifs sur le QI

Après plusieurs décennies d'observation, une vaste étude révèle qu'aucun lien n’a été établi entre la présence de fluorure dans l’eau potable et une baisse du quotient intellectuel, écartant ainsi les inquiétudes persistantes sur ce sujet.

Tl;dr Aucune preuve d’effet du fluor sur le QI.

Étude américaine sur plus de 10 000 personnes suivies à long terme.

Les controverses reposent sur des données étrangères peu fiables.

Des décennies d’interrogations autour de la fluoration de l’eau

Dans le débat récurrent sur les effets du fluor ajouté à l’eau potable, une nouvelle étude menée aux États-Unis vient rebattre les cartes. Depuis des années, certains États américains comme Utah ou Floride ont pris la décision radicale de bannir la fluoration communautaire de l’eau, s’appuyant souvent sur des études internationales pointées du doigt pour leur méthodologie discutable. Pourtant, en France comme outre-Atlantique, la question suscite toujours autant de débats.

Une étude longitudinale inédite et ses résultats sans équivoque

Face à cette polémique, un collectif de chercheurs piloté par le sociologue et démographe John Robert Warren de l’Université du Minnesota, a exploité les précieuses données issues du Wisconsin Longitudinal Study. Ce suivi exceptionnel a permis d’analyser près de 10 317 individus depuis leur dernière année de lycée en 1957 jusqu’à leurs 80 ans. Les chercheurs ont ainsi pu recouper les adresses des participants avec l’historique des concentrations en fluor dans leur eau courante afin d’estimer leur exposition, puis comparer leurs performances cognitives à différents âges clés : 53, 64, 72 et enfin 80 ans.

Les conclusions sont nettes : aucune corrélation n’a été détectée entre la présence de fluor dans l’eau – aux doses recommandées (0,7 mg/L) – et une éventuelle baisse du QI, ni même d’altération mesurable des fonctions cognitives sur le long terme. Cette constatation demeure inchangée après ajustement sur tous les facteurs connus pouvant influencer le résultat.

L’origine des polémiques : entre études controversées et confusion scientifique

En toile de fond, une publication parue en 2025 – largement relayée puis mal interprétée – avait semé le doute en établissant un lien possible entre très fortes doses de fluor et baisse du QI chez l’enfant. Cependant, ce travail se fondait presque exclusivement sur des recherches menées en Chine et en Inde où les teneurs dépassaient largement celles préconisées aux États-Unis. Il ne contrôlait pas non plus d’autres polluants potentiellement présents dans l’eau. De fait, comme le rappelle John Robert Warren, ces conclusions restent inadaptées au contexte américain.

Parmi les arguments avancés par certains opposants, citons notamment :

L’absence d’études américaines comparables dans la revue controversée.

L’impossibilité d’isoler le fluor comme seul facteur explicatif.

L’existence d’autres sources quotidiennes (dentifrice, alimentation).

Soutiens institutionnels et perspectives pour la santé publique

Ce consensus scientifique s’aligne avec celui des principales agences sanitaires américaines telles que le CDC, l’American Dental Association ou encore l’American Academy of Pediatrics. Tous rappellent que la fluoration à faible dose reste un outil éprouvé pour renforcer la santé bucco-dentaire collective. D’ailleurs, selon certaines observations réalisées notamment en Alaska, l’arrêt brutal de ces programmes peut rapidement entraîner une dégradation notable de la santé dentaire.

Malgré tout, la défiance vis-à-vis du fluor semble croître parmi une partie du public américain ; « Je n’ai jamais vu autant de contestation contre le fluor que ces dernières années », confie ainsi la dentiste pédiatrique Meg Lochary. Reste à savoir si cette nouvelle étude suffira à inverser la tendance. L’intégralité des travaux est disponible dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.