Une seule séance de thérapie pourrait offrir des bienfaits insoupçonnés, selon une étude

Selon de récentes recherches, une seule séance de thérapie pourrait apporter un bénéfice notable. Les résultats suggèrent que même un accompagnement ponctuel peut améliorer le bien-être psychologique de certaines personnes en quête d’aide.

Tl;dr La thérapie en une séance gagne en popularité.

Des recherches confirment son efficacité sur anxiété et dépression.

Solution rapide face au manque d’accès aux soins classiques.

Une alternative rapide à la psychothérapie classique

Au moment où les listes d’attente pour consulter un professionnel de santé mentale ne cessent de s’allonger, une approche suscite l’intérêt croissant de nombreux Américains : la thérapie en une séance. C’est précisément cette solution que Julie Hart, habitante de Springfield, Virginie, a choisie peu avant les fêtes de 2025. Après avoir longtemps hésité face à ses difficultés, elle a préféré tenter cette méthode ciblée plutôt qu’un suivi traditionnel, qui l’aurait engagée sur des mois, voire des années.

« Ça m’a vraiment aidée à sortir de l’impasse, d’une façon très positive et efficace », raconte-t-elle aujourd’hui. Son expérience fait écho à une tendance relevée par les spécialistes : de plus en plus d’individus cherchent des alternatives plus accessibles et pragmatiques pour faire face à des problèmes ponctuels ou persistants comme l’anxiété.

L’efficacité reconnue par la recherche

Si le concept n’est pas nouveau – Sigmund Freud y avait déjà recours – il connaît un renouveau considérable ces dernières années. La raison ? Des travaux récents menés par le laboratoire dirigé par la professeure Jessica Schleider, du département de psychologie de la Northwestern University. Son équipe a analysé plus de 415 essais cliniques : dans la majorité des cas, la thérapie brève permettrait d’atténuer divers troubles psychiques, notamment la dépression et l’anxiété, chez les jeunes comme chez les adultes.

Selon Schleider, cette solution « s’impose désormais comme un mode reconnu de soutien psychologique », notamment face au coût élevé et à l’offre insuffisante du secteur. Même doubler instantanément le nombre de professionnels ne suffirait pas à répondre aux besoins actuels, souligne-t-elle.

Des séances ciblées et concrètes

Comment se déroule ce type d’accompagnement ? Contrairement à la démarche classique centrée sur l’exploration approfondie du passé, le praticien cible ici un problème précis. À l’issue d’une heure d’échange environ, le patient repart muni d’un plan écrit regroupant plusieurs stratégies concrètes pour mieux affronter ses difficultés. Il n’est pas question de tout résoudre en soixante minutes ; il s’agit surtout d’apporter des outils immédiatement mobilisables.

Voici ce qui distingue cette approche :

Mise au point sur une difficulté immédiate ou persistante.

Aucune obligation d’aborder son histoire personnelle ou familiale.

L’élaboration avec le professionnel d’une feuille de route personnalisée.

A qui s’adresse cette approche ?

La thérapie brève peut convenir aussi bien à ceux qui traversent une crise passagère (conflit professionnel, situation anxiogène) qu’à des personnes doutant du format traditionnel ou cherchant simplement «à tester l’eau avant de plonger entièrement dans un suivi long terme », selon le professeur Arnold Slive, pionnier des cliniques sans rendez-vous au Canada. Mais elle ne se substitue pas toujours aux traitements classiques ni aux médicaments lorsque la situation l’exige ; chaque praticien garde l’obligation d’évaluer les risques particuliers.

Pour beaucoup, ce format innovant redonne confiance : « Je suis repartie pleine d’optimisme, sachant que je pouvais y retourner si besoin », conclut Julie Hart. Un signal fort face aux défis grandissants du secteur psychologique actuel.